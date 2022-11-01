Araç Sahipleri Bu Habere Dikkat! Yasak Konuldu! Önlemlerinizi Alın!

Yaşanan flaş bir gelişmeye göre araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir haber ortaya çıktı. Benzinli ve dizel araba sahipleri için bir takım yasakların geldiği belirtiliyor. Gündeme bomba gibi düşen bu haber ise araç sahipleribi derinden etkileyecek türde. Yasak haberleri gündemde fırtınaların esmesine neden oldu. Dizel ve benzinli arabalar için bir dizi önlem alındığı ortaya çıktı. Aynı zamanda yasaklar için net tarihte bu sabah saatlerinde açıklanmış oldu. Araç sahiplerini ne yazık ki zor günler bekliyor. Yasaklara uymayanlar içinse çok önemli cezalar geliyor. Dizel ve benzinli araçlar için yasak getirildiği ortaya çıktı. Net tarih ise açıklandı.

Benzinli ve Dizel Arabalara Bir Dizi Yasak Getirildi Tarih Bile Açıklandı

Avrupa Birliği Kurumu şok bir karar aldıklarını açıklamış oldu. Alınan bu kararla birlikte ise 2035 yılında dizel ve benzinli araç satışları ile ilgili yasakların kabul edildiği ortaya çıktı. Yaşanan bu sıcak gelişme ise gündemde fırtınaların esmesine neden oldu. Alınan yasak kararı ile ilgili tarih bile verildi. Dizel ve benzinli araçlar için yasak tarihi netlik kazanmış oldu. Araç satın almak isteyenler ise bu gelişme karşısında tepkilerini gösterdiler. Ancak alınan bu karar 2035 senesi için geçerli olacak. Otomotiv piyasalarında yaşanan bu gelişme ise sıcak saatlerin yaşanmasına da neden oldu. Avrupa Birliği konseyi tarafından alınan bu karar ise tartışmaları da beraberinde getirdi.

Avrupa Birliğinden Son Dakika Şok Karar

Yaşanan sıcak gelişme gündemi de bir hayli sarsacak nitelikleri taşıyor. Avrupa Birliği Konseyi tarafından alınan şok karar gündemde bomba etkisi yarattı. Alınan karar neticesinde ise dizel ve benzinli araç satışlarına yasak getirildiği belirtiliyor. 2035 yılında alınan yasak kararı aşama aşama uygulamaya geçirilecek. Araç satın almak isteyenler ise bu karara olan tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getiriyor. Alınan bu kararı linç eden vatandaşlar tepkilerini gösteriyor. Dizel ve benzinli arabalar için getirilen bu şok yasak kararı 2035 yılı başlarında kademeli olarak faaliyete geçirilecek. Konseyin kararı bu detayları içeriyor.