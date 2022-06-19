“Salda Gölü'ne Girmek Yasaklansın Talebi” Dikkat Çekti!

Salda Gölü'nde Beyaz Adalar bölümü için uygulanmakta olan giriş yasağının gölün tamamını kapsaması talebi gündemde yer aldı. Doktor Erol Kesici, Salda Gölü için dikkat çekici bir istekte bulunurken konu hakkında detaylar da merak edildi. Ziyaretçilerin güneş kremi ve şampuan gibi ürünleri kullanması ile çok kapsamlı bir kirlilik oluştuğu hakkında yorumlar yapıldı. Kapalı havza özelliği sebebi ile de söz konusu bu kirliliğin atılamadığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Doktor Erol Kesici, Pamukkale'de yer alan koruma önlemlerinin Salda Gölü için de uygulanmasını tavsiye etti ve Salda Gölü'nün suyunu göz ile uzaktan sevmenin gerekli olduğunu aktardı.

Yazın Ziyaretçi Akını Bekleniyor!

Mars'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren ve ülkemizin en derin tatlı su gölü iki noktadan biri olarak kabul edilen Salda Gölü'ne turkuaz renkli suyu ve beyaz kumuları ile bu sene de her zaman olduğu gibi ziyaretçi akını bekleniyor.

“Salda Gölü'nde Kirlilik Dışarı Çıkmıyor”

Okulların tatil edilmesi ve havaların ısınması ile birlikte tatilcilerin Salda Gölü'ne yoğun bir ilgi göstermesi bekleniyor. Salda Gölü'nde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın beyaz kumulları ve gölü koruma önlemleri kapsamında Beyaz Adaların bulunduğu alanda göle giriş yapılmasının yasaklandığı açıklanmıştı. Göle giriş yasağı kapsamının bütün gölde uygulanması ve yasak kapsamının genişletilmesi isteği ise Salda Koruma Derneği tarafından ifade edildi.

“Salda Gölü Dünya Mirasıdır, tam koruma istiyoruz.”

Dernek, konu hakkında bir açıklamada bulundu ve Salda Gölü'nün kapalı bir havza olduğu ifade edildi. Göle giren kirliliğin tekrardan çıkamayacağı söylenildi ve göle girenlerin duşu, şampuanı, onlarca atığı, güneş kremi ve terinin çok kapsamlı bir kirliliğe yol açtığı ifade edildi. Bu sebeple insanların gölde suya girmemeleri gerektiği açıklandı ve Salda Gölü'nün dünya mirası olup tam koruma istedikleri aktarıldı.