Salçasız yemek kalmasın! 800 gramı 47 TL'ye düştü! Fiyatlar dibi gördü etiketi görenler allak bullak...
Yemeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alan biber ve domates salçaları her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görüyor.
Fiyatlar dibi gördü etiketi görenler allak bullak... Salçasız yemek kalmasın! 800 gramı 47 TL'ye düştü! Marketler Ocak ayı boyunca fiyatları sabitlemeye karar verdi ve temel ihtiyaç ürünleri arasında yer alan salçanın fiyatları sık araştırılır oldu. Online marketlerin sitelerini ziyaret ederek salça fiyatlarını sizin için derledik.
Salçasız yemek kalmasın. 800 gramı 47 TL'ye düştü. Fiyatlar dibi gördü etiketi görenler allak bullak oluyor. Her yemeğin vazgeçilmez tadı olan salçaların fiyatları diğer temel gıda ürünlerinde olduğu gibi artmıştı. Ancak son dönemde enflasyonun düşmesi ve pek çok marketin sabit fiyat sistemine geçmesiyle fiyatlar değişti. İşte Ocak 2023 salça fiyatları
OCAK 2023 SALÇA FİYATLARI
Tat 830 gr Domates Salçası
36,90 TL
Tat 710 gr Cam Domates Salçası
49,14 TL
69,21 TL/kg
Öncü 4300 gr Domates Salçası
269,00 TL
62,56 TL/kg
Öncü 1650 gr Pet Domates Salçası
125,00 TL
75,76 TL/kg
Öncü 830 gr Domates Salçası
47,50 TL
57,23 TL/kg
Öncü 4300 gr Tatlı Biber Salçası
356,24 TL
82,85 TL/kg
Tat 1700 gr Köy Domates Salçası
125,21 TL
73,65 TL/kg
Öncü 4300 gr Acı Biber Salçası
356,24 TL
82,85 TL/kg
Olca 1650 gr Domates Salçası
190,00 TL
115,15 TL/kg
Tamek 830 gr Domates Salçası
37,50 TL
45,18 TL/kg
Öncü 1650 gr Tatlı Biber Salça
137,74 TL
83,48 TL/kg
Tat 720 gr Domates Salçası
89,00 TL
123,61 TL/kg
Tukaş 830 gr Domates Salçası
34,19 TL
41,19 TL/kg
Tat 4300 gr Domates Salçası
229,90 TL
53,47 TL/kg
Burcu 830 gr Domates Salçası
36,99 TL
44,57 TL/kg
Tukaş 4350 gr Domates Salçası
227,99 TL
52,41 TL/kg
Besler 4300 gr Domates Salçası
174,90 TL
40.674,42 TL/kg
Akfa 4300 gr Domates Salçası
229,90 TL
53,47 TL/kg
5 kg Tatlı Biber Salçası
319,90 TL
63,98 TL/kg
Öncü 1600 gr Domates Biber Karışık Salça
135,00 TL
84,38 TL/kg
Bizim Vatan 830 gr Domates Salçası
33,92 TL
40,87 TL/kg
Demko 830 gr Domates Salçası
56,53 TL
68,11 TL/kg
İPEK 4300 gr Domates Salçası
229,90 TL
53,47 TL/kg
Öncü 1650 gr Pet Acılı Biber Salçası
137,74 TL
83,48 TL/kg
Besler 830 gr Domates Salçası
28,49 TL
34,33 TL/kg
Tat 430 gr Domates Salçası
18,04 TL
41,95 TL/kg
Öncü 700 gr Domates Salçası
61,75 TL
88,21 TL/kg
Colorado 6x5 kg Kingtom Domates Salça
232,00 TL
haber24.com özel haber