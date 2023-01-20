Fiyatlar dibi gördü etiketi görenler allak bullak... Salçasız yemek kalmasın! 800 gramı 47 TL'ye düştü! Marketler Ocak ayı boyunca fiyatları sabitlemeye karar verdi ve temel ihtiyaç ürünleri arasında yer alan salçanın fiyatları sık araştırılır oldu. Online marketlerin sitelerini ziyaret ederek salça fiyatlarını sizin için derledik.

Salçasız yemek kalmasın. 800 gramı 47 TL'ye düştü. Fiyatlar dibi gördü etiketi görenler allak bullak oluyor. Her yemeğin vazgeçilmez tadı olan salçaların fiyatları diğer temel gıda ürünlerinde olduğu gibi artmıştı. Ancak son dönemde enflasyonun düşmesi ve pek çok marketin sabit fiyat sistemine geçmesiyle fiyatlar değişti. İşte Ocak 2023 salça fiyatları

OCAK 2023 SALÇA FİYATLARI

Tat 830 gr Domates Salçası

36,90 TL

Tat 710 gr Cam Domates Salçası

49,14 TL

69,21 TL/kg

Öncü 4300 gr Domates Salçası

269,00 TL

62,56 TL/kg

Öncü 1650 gr Pet Domates Salçası

125,00 TL

75,76 TL/kg

Öncü 830 gr Domates Salçası

47,50 TL

57,23 TL/kg

Öncü 4300 gr Tatlı Biber Salçası

356,24 TL

82,85 TL/kg

Tat 1700 gr Köy Domates Salçası

125,21 TL

73,65 TL/kg

Öncü 4300 gr Acı Biber Salçası

356,24 TL

82,85 TL/kg

Olca 1650 gr Domates Salçası

190,00 TL

115,15 TL/kg

Tamek 830 gr Domates Salçası

37,50 TL

45,18 TL/kg

Öncü 1650 gr Tatlı Biber Salça

137,74 TL

83,48 TL/kg

Tat 720 gr Domates Salçası

89,00 TL

123,61 TL/kg

Tukaş 830 gr Domates Salçası

34,19 TL

41,19 TL/kg

Tat 4300 gr Domates Salçası

229,90 TL

53,47 TL/kg

Burcu 830 gr Domates Salçası

36,99 TL

44,57 TL/kg

Tukaş 4350 gr Domates Salçası

227,99 TL

52,41 TL/kg

Besler 4300 gr Domates Salçası

174,90 TL

40.674,42 TL/kg

Akfa 4300 gr Domates Salçası

229,90 TL

53,47 TL/kg

5 kg Tatlı Biber Salçası

319,90 TL

63,98 TL/kg

Öncü 1600 gr Domates Biber Karışık Salça

135,00 TL

84,38 TL/kg

Bizim Vatan 830 gr Domates Salçası

33,92 TL

40,87 TL/kg

Demko 830 gr Domates Salçası

56,53 TL

68,11 TL/kg

İPEK 4300 gr Domates Salçası

229,90 TL

53,47 TL/kg

Öncü 1650 gr Pet Acılı Biber Salçası

137,74 TL

83,48 TL/kg

Besler 830 gr Domates Salçası

28,49 TL

34,33 TL/kg

Tat 430 gr Domates Salçası

18,04 TL

41,95 TL/kg

Öncü 700 gr Domates Salçası

61,75 TL

88,21 TL/kg

Colorado 6x5 kg Kingtom Domates Salça

232,00 TL

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