BİM yaptı yine yapacağını! Bugün aktüel kataloğu bir başka geliyor! 4 raftaki indirimle kapının önünde kuyruk olacak!
BİM aktüel kataloğu ürünleriyle onlarca ürün satışa sunulacak. Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği kataloğ listesi belli oldu.
4 raftaki indirimle kapının önünde kuyruk olacak! BİM yaptı yine yapacağını! Bugün aktüel kataloğu bir başka geliyor! Sporculara özel ürünler revaçta yer alırken yatak, çekyat ürünlerine özel aksesuar ürünleri ve giyimde de ekstra kampanya oluşturuldu. Bu ürünlerin listesini merak edenler için haberimizde kapsamlıca açıklıyoruz.
BİM yaptı yine yapacağını! 20 Ocak aktüel kataloğu bir başka geliyor. 4 raftaki indirimle kapının önünde kuyruk olacak. Türkiye'nin 81 ilinde mahalle mahalle şubesi olan BİM yeni ürün indirimleriyle müşterilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. Sporculara özel ürünlerin başta yer aldığı kataloğda yok yok. Onlarca üründe fırsat yarın sabah başlıyor. Gelen yeni indirimlerle birlikte marketin şubelerinin önünde kuyruk oluşacak. İşte BİM 20 Ocak aktüel kataloğu ürünleri detaylı liste
BİM 20 OCAK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ
House Pratik
Şarj Edilebilir Çok Fonksiyolu El Feneri
• Lümen değeri: 130-150 Lm
Robot Süpürge Sweeva6000
2700 Pa Vakum Gücü
UV-C Sterilizasyon ile Bakterileri Yok Etme
Tek Şarj ile 180 dk Temizlik
Hepa Filtre
Akıllı Lazer Navigasyon
Çoklu Haritalama
2 yıl garanti
Philips
Buharlı Ütü 2990
• 2300 Watt
• 140 g şok buhar ile inatçı kırışıkları giderme
House Pratik
Şarj Edilebilir Çok Fonksiyolu El Feneri
• Lümen değeri: 130-150 Lm
Keysmart
Çift Bıçaklı Doğrayıcı
• 4 bıçaklı doğrama sistemi
• Tek tuşla kullanım imkanı
Hp
HP Deskjet IA Ultra 4828 Yazıcı
• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları
• Wi-fi ile kablosuz bağlantı özelliği
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