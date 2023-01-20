BİM yaptı yine yapacağını! Bugün aktüel kataloğu bir başka geliyor! 4 raftaki indirimle kapının önünde kuyruk olacak!

4 raftaki indirimle kapının önünde kuyruk olacak! BİM yaptı yine yapacağını! Bugün aktüel kataloğu bir başka geliyor! Sporculara özel ürünler revaçta yer alırken yatak, çekyat ürünlerine özel aksesuar ürünleri ve giyimde de ekstra kampanya oluşturuldu. Bu ürünlerin listesini merak edenler için haberimizde kapsamlıca açıklıyoruz.

BİM yaptı yine yapacağını! 20 Ocak aktüel kataloğu bir başka geliyor. 4 raftaki indirimle kapının önünde kuyruk olacak. Türkiye'nin 81 ilinde mahalle mahalle şubesi olan BİM yeni ürün indirimleriyle müşterilerini şaşırtmaya hazırlanıyor. Sporculara özel ürünlerin başta yer aldığı kataloğda yok yok. Onlarca üründe fırsat yarın sabah başlıyor. Gelen yeni indirimlerle birlikte marketin şubelerinin önünde kuyruk oluşacak. İşte BİM 20 Ocak aktüel kataloğu ürünleri detaylı liste

BİM 20 OCAK AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ

House Pratik

Şarj Edilebilir Çok Fonksiyolu El Feneri

• Lümen değeri: 130-150 Lm

Robot Süpürge Sweeva6000

2700 Pa Vakum Gücü

UV-C Sterilizasyon ile Bakterileri Yok Etme

Tek Şarj ile 180 dk Temizlik

Hepa Filtre

Akıllı Lazer Navigasyon

Çoklu Haritalama

2 yıl garanti

Philips

Buharlı Ütü 2990

• 2300 Watt

• 140 g şok buhar ile inatçı kırışıkları giderme

House Pratik

Şarj Edilebilir Çok Fonksiyolu El Feneri

• Lümen değeri: 130-150 Lm

Keysmart

Çift Bıçaklı Doğrayıcı

• 4 bıçaklı doğrama sistemi

• Tek tuşla kullanım imkanı

Hp

HP Deskjet IA Ultra 4828 Yazıcı

• Baskı, tarama, kopyalama fonksiyonları

• Wi-fi ile kablosuz bağlantı özelliği

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