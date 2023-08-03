Son dönemde yaşanan döviz dalgalanmaları ve Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından KDV ve ÖTV oranlarının artması kaçınılmazdı. Sonuç olarak, akaryakıt fiyatları art arda zamlanarak araç sahiplerini zor durumda bıraktı. Akaryakıt fiyatlarındaki durmak bilmeyen artış, günlük ulaşımını araçlarıyla sağlayan vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Doğru tahminleri ve yerinde yorumlarıyla tanınan Ekonomist Necmettin Batırel, son zamların ardından akaryakıt fiyatlarının 44 TL'ye yükseleceği uyarısında bulundu.

BATIREL'İN ÖNGÖRÜSÜ SOSYAL MEDYADA

Batırel, sosyal medya hesabından akaryakıt fiyatlarına yapılacak zamma ilişkin bir tahminde bulundu. Batırel, "Akaryakıtta sübvansiyon kaldırıldı, Avrupa standartlarına uyum için benzin ve motorinin litresi 1,5 avroya (44 TL'ye eşdeğer) yükselecek" dedi.

Öngörülen artışın arkasındaki faktörleri detaylandıran Batırel, son dönemdeki enflasyon, döviz kuru dalgalanmaları, KDV ve ÖTV artışlarına işaret etti. Buna ek olarak, Brent petrol fiyatlarındaki artış da durumu daha da kötüleştirerek benzin ve motorinin litre fiyatının 44 TL'ye yükselmesine yol açıyor.

ARTIŞLAR VATANDAŞIN BELİNİ BÜKTÜ

Akaryakıta gelen peş peşe zamlar Ekonomist Necmettin Batırel'in bu iddialarını doğrular nitelikte. Günlük işe gidip gelme ve ulaşım için araçlarına güvenen vatandaşların üzerindeki yük artacak gibi. Yakıtın daha da pahalı hale gelmesiyle, hane halkları ve işletmelerin bütçelerini daha yüksek maliyetleri karşılayacak şekilde ayarlamaları gerekecek. Gelecek belirsizliğini korurken, hem bireylerin hem de işletmelerin bu artan yakıt fiyatlarının potansiyel ekonomik etkilerine karşı hazırlık yapmaları elzemdir.

Ekonomist Necmettin Batırel'in akaryakıt fiyatlarının 44 TL'ye yükseleceği yönündeki uyarısı araç sahipleri ve halk arasında endişe yarattı. Dövizdeki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatları ve vergi artışlarının etkileri devam ederken, bireylerin ve işletmelerin bu zorlu ekonomik koşullar karşısında yeni stratejiler hayata geçirmesi büyük önem taşıyor. Herkes, Batırel'in öngörülerinin nasıl gerçekleşeceğini ve hükümetin artan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili artan endişeleri nasıl ele alacağını merakla bekliyor.