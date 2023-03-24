Sahurda Ne Yenir, Hangi Yiyecekler Tok Tutar?

Her sene Ramazan ayının sağlıklı bir şekilde geçirilmesi ve bağışıklığımızın düşmemesi için uzmanların tavsiyelerine kulak vermek çok önemli olmaktadır. Uzmanlar sahurda en az iki porsiyon kuru ya da yaş meyve tüketilmesini tavsiye etmektedir ve bu durumun bağışıklık sistemini koruduğunu söylemektedir. Uzmanlar mutlaka sahura kalkılması gerektiğini söylemektedir. Bunun yanı sıra hem iftar hem de sahurda çay ve kahve tüketiminin azaltılmasına ve vücuttan su atılmasına sebep olan yiyecek ve içeceklerden uzak durulmasına dikkat çekilmektedir.

En az bir ya da iki porsiyon kuru ya da yaş olmak üzere sahurda meyve tüketilmesi tavsiye edilir ve bu meyvelerin tüketilmesinin bağışıklık sistemini koruduğu ifade edilir. Diyet Uzmanı Özden Örkçü, Ramazan ayında sağlıklı beslenme konusu ile ilgili önemli tavsiyelerde bulunarak dikkatleri üzerinde topladı.

Özden Örkçü krom mineralinin kan şekerini düzenleyen bir mineral olduğunu ifade etti ve ısırgan otu, yulaf, peynir, buğday, süt ürünleri, yer fıstığı ve meyan kökünün önemli krom kaynakları olduğunu söyledi. Senelerdir medikal tedavide kullanılmakta olan balın içermiş olduğu vitamin mineral ve amino Asitlerle doğal ilaç olarak kullanıldığı yönünde ifadeler paylaşıldı. Yalnızca bakterilere karşı değil parazitlere virüsleri ve mantara karşı da antimikrobiyal özellik göstererek bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenildi. Ağız yoluyla alınan balın immün sistemi güçlendirdiği ve yaraların hızlı iyileşmesini sağladığı ifade edildi.

Sahur yaparken çay içmeyi tercih etmiyorsanız ve çayın o saatte uyku kaçırdığını düşünüyorsanız mevsim meyvelerinden hazırlanmış bir iki porsiyon meyve dilimleri ya da tarçınlı bir sütün tercih edilebileceği söylendi. Açlık süresin kısaltmak için sahura kalkmanın çok önemli olduğu ifade edildi ve bu sırada yüksek kalorili yiyecekler yerine lif içeriği yüksek yulaflı ve kepekli ürünlerin tüketilmesinin önemli olduğu söylenildi.