Avokado Nerede Ve Nasıl Yetiştirilir, Saksıda Yetişir Mi, Nerede Saklanır?

Avokado ağacının bir meyvesi olarak tanımlanan avokado, Orta Amerika ve Meksika dolaylarında yetiştirilmektedir. Doymamış yağları barındıran avokado yağlı bir yapıya sahiptir. Yüksek miktarda Türkiye'de üretimi gerçekleştirilmeyen avokado bu sebeple pahalı bir miktarda satılmaktadır. Ancak Türkiye'de en çok Mersin ve Antalya şehirlerinde yetişmektedir. Bu iki ilin oldukça sıcak olması tropikal meyvelerin tüketilmesi için uygun olmaktadır. Üstelik kivi ve muz gibi meyveler de burada üretilmektedir.

Ilıman iklim yapısına sahip olan ve ağacı bol bol Güneş görmekte olan bölgelerde yetişen avokado kar rüzgar ve don olan bölgelerde yetişmek için uygun değildir. Diğer taraftan bu ağacın toprağı da çok önemlidir ve avokado meyvesinin dikiminde en iyi toprak minimum bir metre derinliğe sahip olmalıdır. Nötr toprakları da çok sevmektedir ve sıcak bölgelerde üretilmektedir.

Avokado üretimi dünya çapında bakıldığı zaman her ülke tarafından yapılmamaktadır çünkü bu meyve daha çok Güneşli ve ılık havaları sevmektedir. Meksika en çok avokado yetiştiren ülkedir ve daha sonra Dominik Cumhuriyeti 2. sırada yer almaktadır. 3. sırada ise Peru gelmektedir ve 3 bölgenin de ortak özelliği sıcak iklime sahip olmalarıdır. Bu ağaç saksı içerisinde de yetiştirilebilir fakat doğru bir bakımın gerçekleşmesi için doğru bir saksı kullanılması çok önemli olmaktadır.

Oda ısısı olgunlaşmamış bir avokadonun en iyi saklanma ortamıdır ve bu meyveyi oda ısısında muhafaza etmeniz çok önemlidir. Eğer avokadonun hızlı bir şekilde olgunlaşması isteniyorsa yanına muz elma ya da armut gibi meyveleri koymanız gerekir. Bu şekilde avokadolar yanındaki meyveler sayesinde daha hızlı bir şekilde olgunlaşabilir. Bununla birlikte avokado plastik bir poşet içerisinde konulabilir ve havası çekilerek buzdolabında tutulabilir. Bu şekilde meyvenin yaşam süresi birkaç gün daha uzayacaktır.