Sahte Gülümseme Bile Beyin Fonksiyonlarını Geliştiriyor

Dişler estetik görüntüsünü kaybettiği zaman mutluluk hormonunu adeta mutsuzluk hapishanesinin esiri haline çeviriyor. Zoraki gülümsemenin bile mutluluk hormonunu arttırdığını ifade eden Ömer İstanbul Diş Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Karaaslan konu hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Dişlerin aşırı yıpranması sebebiyle gülümsemekten kaçınan kişilerin beyin fonksiyonlarının gelişimini ve ruh sağlığını tehlikeye attığı aktarıldı.

Yapılan araştırmalar ruh sağlığı ve zihin fonksiyonları ile gülümseme arasında yakından bir ilişki olduğunu gözler önüne seriyor. Sahte bir gülümsemenin bile beyin fonksiyonlarını geliştirici bir etkide bulunduğu ve ruh halini iyileştirici olduğu Güney Avustralya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre ortaya çıkmıştı.

Ömer İstanbul Diş Polikliniği Kurucusu Diş Hekimi Ömer Karaaslan ise gülümsemenin ruh ve zihin sağlığına olumlu etkilerinin olduğunu belirtti ve merak edilenleri yanıtladı. Yapılan araştırmaya göre gülümsemeyi sağlayan yüz kaslarının harekete geçmesi ile birlikte beyin tarafından mutluluk hormonu olan endorfinin salgılandığı açıklandı.

Beynin duygu merkezinin zoraki gülümsemeleri bile uyardığını ifade eden Ömer Karaaslan, bu aşamada beynin taklit etme yeteneğinin devreye girerek ruh ve zihin sağlığında iyileştirici bir etki yarattığını söyledi. Düzensiz beslenme, aşırı stres ve sigara kullanımı gibi sebeplere bağlı olarak dişlerinin estetik görüntüsünü yitirenlerin ise gülümsemekten kaçındığı söylenildi.

Buna rağmen morfinden 30 kat daha fazla ağrı kesici etkiye sahip olduğu kanıtlanan mutluluk hormonunun beynin ve ruhun ana besin kaynaklarının arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Pandemi sürecinde yaşanan kaygı ve strese bağlı olarak halk arasında diş sıkma olarak bilinen rahatsızlıkta artış yaşandığı hakkında ifadeler kullanan Diş Hekimi Ömer Karaaslan diş aşınmaları ile sonuçlanan söz konusu rahatsızlığın dişlerin estetik görüntüsünü yitirmesine sebep olduğunu açıkladı. Bunun yanı sıra zaman içerisinde dişin minesinin aşınarak altındaki sarı tabakanın da ortaya çıktığı ifade edildi.