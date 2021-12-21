Gece Yatmadan Önce Süt İçmek Çocuklarda Süper Bağışıklık Oluşturuyor

1 yaşından büyük çocuklarda 13- 14 yaşına kadar gece yatmadan önce her gün bir bardak su içmenin çocuklarda sağlıklı büyümeyi sağladığı ve süper bağışıklık oluşturduğu ifade edildi. Çocukların gelişimlerinin sağlanması ve yeterli büyümenin gerçekleşmesi adına dikkat edilmesi gereken noktalar belirtildi.

Diyetisyen Elif Dağdeviren, çocuklar için çeşitli beslenme önerilerinde bulundu ve sınıf ortamındaki enfeksiyonlardan korunmak adına güçlü bir bağışıklığın sağlanmasının ve dengeli doğru beslenmenin çok önemli olduğunu anlattı.

Kahvaltı öğününü atlamamak gerektiğini belirten Diyetisyen Elif Dağdeviren en yaygın görülen olumsuz beslenme alışkanlıklarından birinin çocuklarda öğün atlamak olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalara göre kahvaltısını yaptıktan sonra okula giden çocukların hafıza ve konsantrasyon düzeylerinde ve kısa süreli belleklerinde artış görüldüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra uykudan sonra halsizliğin ve uyku halinin ortadan kalkmasında kahvaltı öğününün yararlı olacağı açıklandı. Kahvaltı öğününde mutlaka protein kalitesi yüksek olan peynir ve yumurtanın da bulunması gerektiği aktarıldı. Bununla birlikte içecek seçiminin ise çay yerine 1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu ya da bir su bardağı süt olması gerektiği söylenildi.

Yine kahvaltıda antioksidan içeriği zengin meyveler ve glisemik indeksi düşük lif içeriği yüksek sebzelerin tercih edilmesi gerektiği anlatıldı. Aynı zamanda rafine şeker yerine besin içeriği yüksek olan bal, tahin ve pekmez tüketiminin tercih edilmesi gerektiği açıklandı.

Kahvaltılarda zeytin, avokado gibi sağlıklı yağ kaynakları ile fındık, badem ve ceviz gibi sert kabuklu yemişlerin tüketilmesi gerektiği anlatıldı. Ekmek tercihi hakkında da bilgiler paylaşıldı ve prebiyotik içeriği zengin olan ekşi mayalı tam buğday unundan yapılmış ekmeğin tüketilmesi gerektiği söylenildi. Süt ve süt ürünlerinin ise çocukların büyümesini hızlandıran en önemli besin grubu olduğu ifade edildi.