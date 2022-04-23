Sahte Altınlar, Kuyumculara Giremediği İçin Eş Dost Arasında Dolaşmaya Başladı. Kuyumcular odaları başkanları tarafından yapılan açıklamalara göre çeyrek altın fiyatlarının rekor kırmasının sonrasında düğünlerde takı takmak isteyen vatandaşların gram altın veya yarım gram altına yöneldiğini söyledi. Uzmanlar, sahte altınlarını ise daha çok eş ve dost arasında yapılan satışlardan meydana geldiğini söylüyor.

Sahte altınların kuyumcularda satışının neredeyse imkansız olmasının sonrasında vatandaşlar, kendi aralarında alım satım işlemlerini gerçekleşerek düğünlerde takı niyetine kullanıyor. Bu durum ise çeşitli problemlerin meydana gelmesine sebep oluyor oluyor.

Gram Altın, Çeyrek Altını Tahtından Etti

Kuyumcular, yapmış oldukları açıklamalarda altın fiyatlarının en çok yükseldiği ve çeyrek altının şu sıralar 1600 TL civarında işlem gördüğünü söylüyor. Bu sebepten dolayı insanların artık düğünlerde takı şeklinde kullanmak amacıyla çeyrek altın yerine daha çok gram altın ya da yarım gram altına yöneldiklerini söylüyor. Daha çok talep ise gram altını yönünde meydana geliyor. Fiyatlardan dolayı altını yatırım amaçlı bir şekilde kullanan vatandaşlar sayısında azalma meydana geldi. Fakat düğün zamanı geldiğinde, ihtiyaç duyulduğunda alım oluyor.

Bundan birkaç yıl önce eş dost arasında düğünlerde özellikle de takı niyetine kullanılan çeyrek altın, zoraki yani utana sıkıla takılan bir hediye gibi görünüyordu. Ancak geldiğimiz noktada çeyrek altın, bundan birkaç yıl öncesinin tam altını gibi bir değere ulaştığı için artık gram altın veya çeyrek altının da çeyreği şeklinde ortaya çıkan yeni altın ürünleri takılıyor.