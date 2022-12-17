Sağlık Giderlerim İçin Kredi Çekebilir Miyim?

Planlı ya da plansız bir şekilde hayatımızda sağlık giderlerimiz oluşabilir. Kimi zaman beklenmedik bir şekilde gelişen ve ivedilikle karşılanması gereken bu sağlık giderleri kimi zaman da planladığımız şekilde gelişerek bütçemize dahil olur. Bankalar pek çok nakit ihtiyacı için tüketici kredileri ile müşterilerine nakit olanağı sunmaktadır. Peki bankalar sağlık giderlerimiz için bizlere özel olarak kredi olanağı sunar mı?

Bankaların Sağlık Kredileri

Genel olarak bankalarda sağlık kredileri için özel bir olanak bulunmasa da bazı bankalar sağlık kredisini ihtiyaç kredisinin alt ürünü olarak sunuyor. Ancak en yaygın olarak tercih edilen seçenek ihtiyaç kredisi ile sağlık giderlerini karşılamak. Bankalar sağlık kredisi vermese dahi kimi zaman sağlık kuruluşları ile anlaşarak ihtiyaç kredisi vermektedir. Özellikle yüksek tutarlı sağlık giderleri için (ameliyat, pahalı ilaçlar gerektiren uzun süreli tedaviler gibi) bir olanak olan bu ihtiyaç kredisi ile sağlık giderlerinizi karşılamanız mümkün.

Sağlık Giderleri İçin Kredi Nasıl Alınır?

Sağlık giderlerinizi karşılamak için 48 aya varan vade seçenekleri ile bankalardan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Ne kadar kredi alabileceğiniz ise kredi notunuz ve var olan belgeli gelirinize göre değişiklik gösterir. Eğer bu koşullarda alabileceğiniz maksimum kredi de sizin için yeterli değilse ipotekli kredi seçeneğine başvurabilirsiniz. Nüfus cüzdanınız ve gelir belgeniz ile ihtiyaç krediniz için başvuru yapabilirsiniz.

Sağlık Giderlerim İçin En Fazla Ne Kadar Kredi Çekebilirim?

Bu tutar, belgelendirebildiğiniz aylık kredi tutarınıza göre değişiklik göstermektedir. Bankalarda genel olarak kullanılan algoritma belgeli aylık gelirinizin en fazla yarısını aylık kredi taksidiniz için ayırabileceğiniz hesabı üzerinedir. Yani örneğin belgeli aylık geliriniz 4000 TL ise aylık kredi taksitlerinizin toplamının 2000 TL tutarını geçmemesi üzerine bir hesaplama yapılarak alabileceğiniz kredi tutarı belirlenir.

Sağlık Raporlu Dönem İçin Hangi Krediyi Tercih Etmeliyim?

Sağlık durumunuz sebebi ile raporlu olmanız durumunda gelir kaybı ve gecikmesi yaşamanız olasıdır. Bunun yanı sıra sağlık masraflarınız için ayıracağınız giderler bütçe dengenizin de değişmesine sebep olabilir. Bu gibi durumların yaşanabileceği dönemde en doğru tercih çoğu zaman ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanmak olur. Çoğu zaman doğru bir seçenek olarak görülse de dezavantajı, ertelemeli olmayan kredilere kıyasla toplam kredi ödemesinin daha fazla oluşudur.