Gençler ve öğrenciler için oyun harcamalarına 100 TL kazandıran bonus kampanyası duyuruldu. Bonus Genç Kart sahipleri için geçerli olan kampanya Bonusflaş içerisinde yer alan kampanya alanında kullanarak katılım sağlandığında geçerli oluyor. Harcadıkça kazandıran tarifelere bir yenisi de genç kart kullanıcıları için başlatıldı.

Gençler ve Oyun Tutkunlarına 100 TL Bonus Hediye Kampanya Başvurusu

31 Aralık tarihine kadar Bonusflaş uygulaması içinde yer alan kampanyaya gelerek “Hemen katıl” butonuna basanlar faydalanıyor. Her müşteri kampanya dönemi boyunca en fazla 100 TL Bonus kazanacaktır. 3 Ocak tarihinde bu puanlar hesaba yüklenecektir. 1 ay boyunca kullanabilme süresi başlatılır. Aynı gün içinde yapılacak birden çok harcamanın ilki kampanyaya dahil edilir. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin Steam, Aralgame.com ya da iTunes uygulamalarını kullanarak 75 TL ve üzerinde harcama yapmış olması gerekir.