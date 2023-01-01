Sağlık Bakanlığı Promosyon Ödemesi Hesaba Yattı mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yıla giriş yapmadan 3 yıllık imzalanan anlaşma kapsamında personellere yönelik promosyon rakamının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bu rakam hesapları ne zaman geçirilecek? Ödeme tarihlerine yönelik araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı 29.000 TL promosyon ödeyeceğini kısa zaman önce duyurmuştu. Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşması kapsamında her personel için bu rakam istisnası hesapları yatırılacak.

Promosyondan Kimler Faydalanacak?

Kadrolu olarak çalışan doktor, teknisyen, hemşire, tekniker ve hasta bakıcı için bu geçerli olacak. Sağlık bakanlığınınca ödenecek olan promosyonun ne zaman yatırılacağı araştırılıyordu. Konu üzerine Fahrettin Koca Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının 3 yıllık karşılığında yatırılan maaş fark etmeksizin 29 bin TL ek ödemeden faydalanacağız, ifade edildi. Yapılacak olan bu ödemenin nasıl yapılacağı da merak ediliyordu.

Ne Kadar Promosyon Yatacak?

29 bin TL'nin 27.000 TL'si nakit olarak 25.200 lira kredi kartı ile 1.800 TL puan olarak aktarılacak. Geriye kalan 2.000 TL 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde para puan olarak ödenecek. Sağlık Bakanlığının ödeyeceği promosyon rakamına yönelik hesapları ne zaman tanımlanacak, konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı. Pek çok kişi yeni yıla giriş yapmadan hesaplarında bu rakamları görebilmeyi bekliyordu. Fakat ödemenin tarihine yönelik şu anda henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak Resmi gazetede yayınlanan bu haber Bakan Koca bunun yanı sıra sağlık çalışanlarına yönelik yapılan teşvik ödemelerinden de faydalanabileceğini duyurdu.

Beyaz Reform Teşvik Ödemesi Başladı!

Bakan Koca konu üzerine beyaz reform kapsamında teşvik ödemelerimiz başlamıştır. İlk basamaktayız. İlk basamak dışında kalacak çalışanlar ve eczacılar teşvik alabilecektir, dedi. Ek ödeme kapsamına giren bu yeni düzenleme içerisinde 1. basamakta yer alan kuruluş çalışanları ile bakanlığın laboratuvar ortamında çalışanlara da ödenmesi kararı verildi. Yapılan bu yeni düzenleme sonrasında bu destekten kimlerin faydalanacağına tek tek duyuruldu.

Kadro ünvanı, görev yerine göre değişen personeller kanser tarama hizmetleri, tüberküloz takibi, bulaşıcı hastalık bölümü, çevre sağlığı tütün kontrol hizmetleri, eczane ve ecza deposu denetimi hizmetleri koruyucu sağlık hizmetleri, iş sağlığı güvenliği hizmetleri, 112 acil hizmetleri, hastaneye teslim süreci, günlük vaka sayıları, numune sayıları, çağrının cevaplanma oranı gibi kriterler göz önünde bulundurularak kişinin unvanına ve kadrosuna göre ödeme yapılacak.