Evde Bakım Maaşı Yeni Yıl Öncesi Hesaba Yatıyor mu? Evde bakım maaşı ödemeleri 2023 yılına girmeden hesaplara yatırılacak mı? Vatandaşlar yeni yıl öncesi bu konuda bu konu için net bir sonuca varılmasını bekliyor. Kısa süre önce açıklanan vatandaşlara duyurulan Aile Destek ödemelerinin erken yatacağına yönelik açıklamanın yapılmasının ardından evde bakım maaşı yılbaşından önce yatacak mı? sorusunu gündeme getirdi.

Kısa süre önce asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sonuç itibari ile %55 oranında bir artış ile yeni asgari ücretin yeni yıl itibariyle 8.500 TL olması kararı verildi. Brüt asgari ücretin maliyeti işverene 11.750 TL'yi görüyor. Asgari ücreti rakamındaki yenilik sonrası evde bakım maaş destek ödemelerinde de artış görülmesi bekleniyor. Evde bakım kapsamında %50 ve daha ağır bir engeli bulunan kişilerin bakanlık tarafından değerlendirilmesi sonucunda engelli olduğunu tespit edildiği anda zamlı rakamdan faydalanabiliyor.

Evde Bakım Ödemesi Hesaba Yattı mı?

2022 yılı içerisinde ödenen evde bakım maaşı ücreti 3.336 TL olarak aylık düzenli şekilde hesaplara yatırılıyordu. Hesaplara otomatik olarak yatırılan bu destek rakamı her ayın 15'i ile 31'i arasında bulunulan şehre göre değişik günlerde hesaplara tanımlanıyor. Bakan Derya Yanık konu üzerine: “Engelli vatandaşlar yatağa bağımlı olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürenler bakıma muhtaç olanlar ekonomik destek kapsamında 1 milyar 885 milyon TL'den faydalanıyor. Evde bakım yardımları hesapları yatmaya başladı. Bu ay içerisinde evde bakım yardımından yararlanan yaklaşık 565.000 vatandaşımız bulunuyor. Ödemeler tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Evde Bakım Ödemesi Nasıl Alınır?

Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin yapması gereken birkaç şart bulunuyor. Bunun için herhangi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan online platform üzerinden e-devlet sistemini kullanarak kişiye ait TC kimlik numarası ve şifresiyle giriş yapıp destek ödemesinden faydalanabilmek için başvuru yapılabilir. Bunun yanı sıra alınacak olan maaşın hesaba yatıp yatmadığı ya da ne zaman yattığını öğrenmek isteyenler sms yolu ile de inceleme yapabiliyor. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına BAKIYE yazdıktan sonra 4747'ye kısa mesaj atmak yeterli oluyor.