Sadece TC Kimlik Numarasına 4000 TL Ödeme Yapılıyor! Bankanıza Başvuru Yaparak Alabilirsiniz

Garanti BBVA, Yapıkredi, ING ve QNB Finansbank'tan son dakika dev kampanya duyuruldu! Sadece TC Kimlik numarası ile başvuru yapana 4000 TL ödeme yapılacak. Detaylar haberimizde sizlerle...

Garanti BBVA, Yapıkredi, ING Bank ve QNB Finansbank'tan müjde! T.C. Kimlik numaranız ile 4.000 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız siz de bu bankaların gerçekleştirdikleri kampanyalara anında başvurabilirsiniz. Başvuru yapanların hesabına 4000 TL yatırılıyor. Verilen 4.000 TL ödeme ihtiyaç kredisi olarak sunulacağı için ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda 36 ay vadeye kadar ödeme gerçekleştireceğiniz bir nakit destek kampanyası yer almaktadır. Başvuruda bulunacak vatandaşlar için talep edilen koşullar duyurulmuştur.

Garanti BBVA 4000 TL Anında İhtiyaç Kredisi

Garanti BBVA tarafından gerçekleştirilen kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar T.C. Kimlik numarasını 5030'a ileterek hızlı bir şekilde başvurularını tamamlayabilecek. Bankada hesabı bulunanlar ise T.C. Kimlik numarasını 5030'a ilettikten sonra eğer onay alırsa banka şubesine müracaat etmede n mobil uygulama üzerinden hesabına parayı aktarabilecek. Düşük faiz oranları ile işlem gerçekleştirebileceğiniz Garanti BBVA sizlere 36 ay vadeye kadar işlem sunmaktadır.

Yapı Kredi 4000 TL Kredi Kampanyası

Yapı Kredi aracılığıyla 4.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bankanın hesabı bulunan müşteriler Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanarak 4.000 TL 36 ay vadeli kredi için şubelere gitmesine gerek olmayacaktır. Yapı Kredi Bankası 4.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile beraber anında kredi fırsatı sunuyor. Banka şubesinden ve bankanın resmi internet adresi üzerinden de başvuru gerçekleştireceğiniz gibi müşteri hizmetlerini arayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

ING Bank'tan Müşterilerine Özel Kredi

ING Bank üzerinden de başvuruda bulunmak isteyenlere bankanın resmi internet adresine giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilen kredi başvurusu sonrasındaki onay alanlar ihtiyaç kredisi başvuru formuna yazmış oldukları banka şubesinden gelir belgesiz olarak kredi kullanabilecekler. ING Bank 4.000 TL kredi kampanyasında 36 ay vade ilk taksit ödemesi içerisinde 3 ay erteleme gerçekleştirilirken kredi faiz oranlarını vatandaşların kredi puanına göre değerlendirmektedir.

QNB Finansbank İhtiyaç Kredileri

QNB Finansbank tarafından gerçekleştirilen kampanya da ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar T.C. Kimlik numarasını 5030 numarasına mesaj olarak iletirse hızlı bir biçimde başvuruda bulunabilecek. Bankada hesabı bulunan vatandaşlar ise T.C. Kimlik numarasını ileterek onay aldıkları taktirde krediyi anında kullanmaya başlayabilir. Başvuruların ardından banka kısa bir süre sizi değerlendirmeye alarak ardından olumlu ya da olumsuz sonucu kısa mesaj olarak sizlere iletecektir.