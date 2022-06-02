Bu Hafta BİM'de Neler Var? 3 Haziran 2022 Cuma Kataloğu Yayınlandı. 3 Haziran 2022 BİM Aktüel Cuma kataloğu bir mağazalarında bu hafta hangi ürünlerin satışta olacağını gösterdi. 4 sayfa olacak şekilde yayınlanan BİM aktüel kataloğu ürünleri açısından fiyat bilgileri de paylaşıldı. İşte karşınızda bu haftanın ikinci BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları ile her şey haberimizde...

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1. ve 2. Sayfada Neler Var?

Kataloğun ilk sayfasında 16 jant bisiklet başta olmak üzere Gaming çalışma masası ile profesyonel oyuncu koltuğu ve ışıklı Scooter, mini USB vantilatör ile beton saksıda yapay çiçek ve çeşitli oyuncaklar yer alıyor.

Katalon 2. sayfasında Philips buharlı ütü, mandalı led ışıklar, Carina düzleştirici, baskül, tek kişilik yatak örtüsü ile bambu yorgan ve nevresim takımı ile yatak alezi, capri takım ve ütü masası gibi çeşitli ürünler yer almaktadır.

BİM Aktüel 3 Haziran 2022 Kataloğu 3. Sayfada Neler Var?

Kataloğun 3. sayfasında ise genel itibariyle şöyle bir baktığımızda yağsız fritöz, döküm waffle tavası, kare Borcam tepsi ile turbo fırın, cep telefonu ve Işıklı Cam kettle ile çeşitli mutfak araçları bulunuyor

BİM Aktüel Cuma Kataloğu Sayfa 4'te Neler Var?

Kataloğun son sayfasına baktığımızda bardak takımları, çatal kaşık bıçak takımı, yemek masası, döküm kulplu tava, çelik çaydanlık gibi çeşitli mutfak araç gereçleri var.