Dün yapılan zamdan sonra simit fiyatı, İstanbul’da 10 TL olarak belirlendi. Çay fiyatı ise ortalama 15 TL olarak belirtiliyor. Beş kişilik bir ailenin günde üç öğün çay-simit yemesi halinde harcaması gereken tutar günlük 375 TL oluyor. Bu durumda aylık ödenmesi gereken tutar 11 bin 250 TL oluyor. Asgari ücret ise 11 bin 402 TL olacak şekilde ödeniyor.

Yapılan zamlar sonrasında sadece simit ve çay tüketmek bile yüksek bir tutar gerektiriyor. Bu nedenle pek çok kişi maaşlara yeniden zam yapılmasını ya da enflasyonun düşürülmesini istiyor.

SİMİDİN FİYATI, 10 TL OLDU

Son yapılan zamdan sonra İstanbul’da simit fiyatı 10 TL oldu. Simide yapılan zam oranı %42,85 olarak belirtildi. İstanbul Un- İş Esnaf Odası Başkanı Şaban Özdemir, üretim maliyetlerinin devam etmesi halinde yeni zamların geleceğini ifade etti.

Özdemir, dükkân kiralarının 6000 TL’den 20 bin TL’ye çıktığını ifade etti. TMO’nun ucuz un satışlarını durdurduğunu söyledi. Unun çuval fiyatının 800 TL olduğu bildirildi. Özdemir, zincir marketlerin daha ucuz fiyattan satış yapmasının engellenmesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan Özdemir’in dile getirdiği konulardan biri bankaların kredi vermemesi şeklinde dile getirildi.

MALİYETLER, BİR TÜRLÜ AZALMIYOR

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, maliyetlerin azalmamasından yakındı. Balcı, ekmeğe gelen zammı 9 ayda yüzde 40 olarak açıkladı. Un çuvalına gelen zam, 20 günde 90 TL olarak ifade edildi. Balcı, konuyu Ticaret Bakanlığı ile görüşeceklerini belirtti.

Damacana su fiyatlarına üç defa zam geldiği de Balcı tarafından belirtildi. Dört kişilik bir ailenin damacana su için ayırdığı tutar 600 TL olarak ifade edildi. İstanbul Gazoz Su Şerbet Boza Turşu ve Sirke İmal Edenler ve Satanlar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan ise artan fiyatlar karşısında şaşkın olduklarını söyledi.