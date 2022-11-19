Sadece en zekiler gardırobun içine gizlenmiş kahve kupasını 7 saniyede görebilir! Sosyal medya kafayı yedi!

Optik illüzyon, beynin nesneleri algılama biçimine meydan okuyan bir nesnenin veya çizimin veya insanların akıl almaz, son derece büyüleyici, şekil değiştiren görüntüsüdür. Fiziksel, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar gibi pek çok türde optik yanılsama görmüş olmalısınız . Çalışmalar, optik yanılsamaların da psikanaliz alanının bir parçası olduğunu ve şeyleri nasıl algıladığınıza ışık tuttuğunu ortaya koyuyor. Normal bir beyinde, bir insan olaylara veya görüntülere farklı bakabilir ve her açıdan farklı bir algı oluşturabilir. Böyle zekice bir örnek, resimdeki gardırobun içinde bir yerde saklanan bir Kahve Kupasında görülebilir.

Yukarıdaki görsel çocuklar ve yetişkinler için resimli yapboz olarak paylaşılmıştır. Bu illüzyonda büyük bir gardırop görebiliriz ve içinde bir Kahve Kupası saklanıyor. İllüzyon, izleyicileri resmin içine gizlenmiş Kahve Kupasını bulmaya davet ediyor. Bu görseldeki gizli kahve kupasını insanların sadece %1'inin bulabildiği iddia edildi. Bu optik illüzyon görüntüsü, IQ'nuzu test etmenin başka bir eğlenceli yoludur. Ancak, gerçek bir IQ testi yapmak, IQ seviyenizi öğrenmenin iyi bir yoludur.

Gizli Kahve Kupasını 7 saniyede gördünüz mü?

Gizli Kahve Kupasını bulmakta zorlanıyorsanız, size yardımcı olmak için buradayız. Görsele dikkatli bakarsanız gardırobun içinde asılı duran kışlık kıyafetleri göreceksiniz. Gardıropta muhafaza edilen el çantaları, Valizler, şapkalar, Çizmeler, Sandaletler ve Yorganlar bulunmaktadır. Bir gardırobun bu optik yanılsaması, görüşünüzün gerçekte ne kadar iyi olduğunu ortaya çıkarabilir.

Kolaylık olması için aşağıda verilen resimde bir gardırobun içindeki gizli Kahve Kupasını vurguladık:

Kahve Kupa, Puantiyeli Kumaşın asılı olduğu sağ alt rafta saklanıyor. Kahve kupası bezle kamufle edilmiştir ve bu nedenle kolayca tanımlanması zordur. Görüntü, görüntüde gizlenmiş Kahve Kupasını bulmaya çalışan binlerce yetişkinin kafasını kaşımasına neden oldu.

Çalışmalar, beyninizi zor bulmacalarla ne kadar çok çalıştırırsanız, o kadar akıllı olma eğiliminde olduğunuzu gösteriyor. Optik illüzyonlar her zaman beynimizin nasıl çalıştığına dair büyüleyici bilgiler verir. Belirli renk, ışık ve desen kombinasyonları, beynimizi orada olmayan bir şeyi görsel olarak algılaması için kandırabilir. Öyleyse bize söyleyin, bu optik illüzyon görüntüsünün içine gizlenmiş kahve kupasını gördünüz mü?

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