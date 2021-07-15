Sadece Emekliye Müjde Geldi! 110000 TL Ödenecek Bankalar Belli Oldu, Emekli Maaşınız Varsa Alacaksınız

Emekli olanlara yeni bir müjde geldi. Son dakika olarak açıklandı. Emekli maaşınızın üzerinden 110.000 TL ödenecek. Bankaların yaptıkları duyuru ile birlikte, anında sonuç alabileceğiniz başvuru ekranı açıldı. İşte detaylar...

Emekli olan kişiler bankalardan kredi başvurusu yaptıkları zaman belirli şartlara uygun olarak ihtiyaç kredileri kullanabilirler. Özellikle emekli maaşınızı bir bankadan alıyorsanız ve o bankadan maaş müşterisi olmaya devam edeceksiniz banka sizlere kredi notunuz düşük olsa bile ihtiyaç kredisi imkanı sunacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra 110.000 TL ve 36 ay vade ile ihtiyaç kredimizi kullanabileceksiniz. Aldığınız bu ihtiyaç kredilerinde emeklilere özel kampanya yapan bankalar ayrıca 3 ay erteleme ve 6 ay ertelemeli kredi imkanları müşterilerine sunuyor. Şimdi sizlere 110 bin TL'ye kadar kredi alabileceğiniz bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası 110.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılı?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası emeklilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Sizlerde eğer Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız bu bankadan 110 bin TL krediyi sadece kimliğinizle kullanabiliyorsunuz. Kimliğinizle kullanacağınız bu krediler de uygun faiz oranlarından yararlanabilecek ve kredinizi anında hesabınıza atabileceksiniz. Ziraat Bankası şubelerinden ve bankanın internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Kredi başvuru sonrasında 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi seçenekleri sizlere sunulacaktır.

TEB Bankası 110.000 TL emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

110.000 tl ye kadar emekli kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, eğer TEB Bankası üzerinden bu işlemleri yapmak istiyorsa emekli maaşlarını bankaya taşımaları şartı vardır. Emekli maaşınızı TEB bankasına taşıdıktan sonra istediğiniz TEB Bankası şubesine giderek buradan emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. TEB Bankası 110.000 TL emekli kredilerinde banka müşterilerine özel olarak kredi imkanları ve isteyen müşterilere de kredi kartı imkanı sunmaktadır.

TEB bankasının üzerinden alacağınız 110.000 TL kredilerle dilerseniz diğer bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatan bir ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar verilen krediler de 3 ay erteleme imkanı da yapılmaktadır. Sizlerde emekli iseniz TEB Bankası şubelerine giderek emekli kredisi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası 110.000 TL emekliye anında kredi veriyor

Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası'na taşırsanız 110 bin TL'ye kadar kredinizi sadece kimlikle kullanabilirsiniz. Özellikle kredi notunuz düşük olsa bile Yapı Kredi Bankası sizlere 110 bin TL'ye kadar emekli kredisi vermektedir. Yapı Kredi Bankası 110.000 TL emekli kredilerinde başvuru şartlarına uygun olan kişiler hemen onay almaktadırlar. 110 bin TL kredi kullandığınızda bu banka, ilk taksit ödemesinde de 6 aya kadar erteleme imkanını sizlere özel olarak sunacaktır. Bu sadece emekliler için geçerli bir kampanyadır.

Emekli olan kişiler ayrıca diğer bankadaki borçlarında Yapı Kredi Bankası emekli kredisi ile kapatabilmektedir. Daha önceden bu banka üzerinden bir kredi kullandıysanız, 110 bin TL'ye kadar kredinizi banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı üzerinden alabiliyorsunuz. Bunun için Yapı Kredi Bankası hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekiyor.

Bu şifreyi aldıktan sonra Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasına girerek internet bankacılığı şifreniz ile Giriş yaparak ana menüden krediler bölümüne girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

Online olarak yapılacak bu ihtiyaç kredisi başvurusunda kredi onayı aldıktan hemen sonra banka sizlere bu kredi için sonuç verecektir. Kredi sonucu uygun olan kişiler banka şubelerine gitmeden bu kredileri hesaplarına atabilir. Bu kredileri daha önceden bankadan kredi kullanan veya kredi kartı kullanan kişiler alabiliyor.