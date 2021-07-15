Halkbank Sonunda Başlattı, Emekliye, Çalışana, Esnafa Yüksek Limitli, Kimlikle Nakit Kredi Verecekler

Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler emekli ve çalışan olması durumunda 200 bin TL'ye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilecekleri açıklandı. 200 bin TL'ye kadar alacağınız kredilerde 36 ay vade ile işlem yapabileceğinizin altı çizildi. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler yüksek limitli kredi kullanımları için en yakın Halkbank şubelerine gitmesi gerekiyor. Kredi almak istiyorsanız bazı Halkbank politikalarına da uygun olmanız gerekiyor. Kamu Bankası olmasından dolayı banka politikalarına çok önem vermektedir.

Halkbank 200.000 TL kredi başvurusu için şartlar nelerdir?

Halkbank 200 bin TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar kredilerini anında kullanabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin uygun faiz oranları ile birlikte anında bu krediler hesaplarını atabileceklerini söyleyebiliriz. Yalnız bu bilgi alabilmeniz için bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. Ayrıca çalışan müşterilerin de en az 6 aydır aynı iş yerinde kesintisiz olarak çalışıyor olması ve primlerinin yatıyor olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yapılacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar alacakları bu kredilerde ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapma imkanı da bulunmaktadır.

Halkbank emekliye ve çalışana 200.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Size en yakın Halkbank şubesine giderek 200 bin TL ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. 200 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmanız için bankadan yeterli bir gelir belgenizi sormanız gerekiyor. Eğer gelir belgeniz yetersiz ise daha düşük limitlerde kredi onayı alabilirsiniz.

200.000 TL kredi kullanacak olan müşteriler düşük limitli onay alırsa bankaya ipotek vererek veya kefil vererek bu limiti yükseltme çalışabilir. Özellikle 200 bin TL ve üzerinde kredi almak isteyen müşteriler, Halkbank üzerinden ipotekli kredi başvurusu yaparak 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilmektedir. İpotekli kredilerde vereceğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin yarısına kadar kredi kullanabiliyorsunuz.