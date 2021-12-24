Sadece Emekli Olan Kişilere 2000 TL ile 5000 TL Arasında Kimlik Kartına Ödeme Yatacak, Kimlik Numarası İle Öğren!!!

Emekli olan vatandaşların acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri ve bankalar üzerinden alabilecekleri 2000 TL ile 5000 TL arasındaki ödemeler bugün itibariyle başvurular yapan, emeklilere veriliyor. Emekli olan kişiler, diğer zor durumda olması durumunda bankalar üzerinden 5000 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Son dakika haberi ile birlikte verilecek olan bu ödemelerden başvuru yapacak olan emekliler faydalanabilir. ihtiyacı olan kişiler için verilecek olan bu ödemelerde en düşük limit 2000 TL en yüksek limit ise 5000 TL olarak biliniyor. İsteyen vatandaşlar, bu limitleri, ihtiyaç kredisi olarak kullanabilir, isteyen vatandaşlar ise bu hinlikleri nakit avans limiti olarak hesaplarına yatırabilir.

Emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği kampanyaların başında gelen ve acil ihtiyaç kredisi olarak da resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin emekli maaşı başvuru yapacakları banka üzerinden olması gerekiyor. Dileyen müşteriler kredi başvurusu yapabilir dileyen müşteriler ise kredi başvurusu yapmadan, banka hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Nakit avans limiti kullanmak istiyorsanız, taksitli nakit avans limiti olarak 12 ay vadeye kadar almış olduğunuz 5000 TL'ye kadar nakiti bölebilir ve hemen hesabınıza yatırabilirsiniz

Özel bankalar ve kamu bankalarının başlatmış olduğu bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar, hangi bankadan emekli maaşı alıyorsa, emekli maaş almış oldukları banka şubesinin internet bankacılığı şifresiyle birlikte başvurusunu gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kendi bankaları üzerinden ve bir uygulama kullanmak şartı ile 5000 TL'ye kadar ödeme verecek.

Ziraat Bankası dışında Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları da bu kampanyayı vatandaşlara sunmaktadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlarda aranacak tek şart bankaların müşterisi olma şartıdır. Kampanyaya katılacak kişiler kredi puanlarının uygunluğu halinde anında bu krediyi elde edebilmektedirler.