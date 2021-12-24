Emekli Maaşınızı Almadan Önce 3000 TL 2000 TL 1000 TL Hesaplara Yatacak

Emekli olan vatandaşlara verilen emekli promosyonları ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Bankalar üzerinden başvuru yapacak olan kişiler belirli şartlara uygun olması durumunda 5 dakika içinde emekli promosyon ödemesi alabilecekler. Özellikle özel bankalar üzerinden yapılan bu kampanyalar ile birlikte 3000 TL 2000 TL ve 1000 TL emekli promosyonu alabileceksiniz.

Emekli Maaş Müşterisi Olanlara 2000 TL

Yapı Kredi Bankası yaptığı kampanyalar ile son zamanlarda oldukça fazla tercih ediliyor. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler ile birlikte, yüksek emekli promosyonu almak isteyen emekliler bu banka üzerinden işlem yapabilmektedirler. Emekli maaş müşterisi olan kişiler 2000 TL'ye kadar banka üzerinden emekli promosyonu alabilecektir.

Yapı Kredi bankası resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu bu kampanya ile birlikte emekli maaşını 3 yıl bu banka üzerinden alan kişilere 2000 TL'ye kadar ödeme yapacak. 2000 TL ve üzerinde ödeme almak için de bankadan nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. En düşük ödemeleri banka şubelerinden ve banka mobil uygulaması üzerinden alabilirsiniz. Bankadan maaş almayı taahhüt ederseniz 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler 2000 TL'ye kadar nakit ödeme alabileceklerdir.

2500 TL altında maaş alan kişiler ise maalesef bu yüksek limitlerde ödeme alamayacaklardır. Emekli maaş promosyonu almak isteyen emekliler bankaya 3 yıllık sözleşme yapması gerekiyor. Banka şubelerinden veya banka internet sitesi üzerinden başvuru yaparak bu sözleşmeyi doldurabilirsiniz.

Maaş Taşıma Yapabilirsiniz

Eğer başka bir bankadan emekli maaşı alıyorsanız bankaya gitmeden hemen SGK üzerinden veya e-devlet sitesi üzerinden maaş taşıma işlemlerini yapabilirsiniz. Bu şekilde maaş taşıma işlemleri ile birlikte sizlerde hemen işlem yapabilir ve Yapı kredi bankası üzerinden emekli maaşınız üzerinden nakit alabilirsiniz.

Yapı kredi bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler, ayrıca bankanın yaptığı kredi kampanyalarına da katılabilirler. Bu şekilde hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Bu şekilde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerde belirlenen şartlara uygun olması durumunda kredi kullanabileceklerdir. Detayları banka resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.