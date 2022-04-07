Sadece Bir Kez Verilecek! Günler Tükeniyor. En Düşük Emekli Maaşına 5 500 TL Ödeme. Ödemelere Başlandı…

Taban emekli maaşlarında yeni rakam ortaya çıkmaya başladı. Emekli maaşları 5.500 TL oluyor. Konu ile ilgili olarak son dakika haberleri ardı ardına geliyor. Günler azaldı. Sadece 25 gün kaldı. Emeklilere ise ödemeler başladı. Daha geniş bilgilere sahip olmak için haberimizi okuyabilirsiniz…

En düşük emekli maaşı bir kez olmak şartı ile 5 500 TL tutarında oluyor. 25 günlük bir süre kaldı. Ödemeler emeklilere yapılmaya başlandı. Birçok emekli vatandaş kendine en cazip gelen fiyatı veren bankayı tercih ediyor. Ödenecek tutarlar bazı bankalarda 3 bin TL tutarına kadar yükselebiliyor. TEB emekli vatandaşlara ek ödeme ile ilgili duyuruyu açıkladı. Gelen açıklamada maaşını bu bankaya taşıyan ve 3 yıllık bir taahhütte bulunan emekli vatandaşlara 3 bin TL tutarında para ödemesi yapacağını bildirdi. En düşük emekli maaşı 2 500 TL olan bir emekliye 3 bin TL tutarında promosyon ödemesi ile toplamda 5 500 TL ödeme yapılmış olacak.

25 güne kadar başvurma hakkı bulunan kampanyaya katılım sağlamak isteyen emekli vatandaşlara, SGK/SSK ve Bağ-Kur’lu olan emeklilerin maaşlarına ek ödeme yapılacak. Yapılacak olan ek ödemede tutar 2 500 TL maaş alan emekli vatandaşa 3 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapıldığında toplamda 5 500 TL ödeme verilecek. TEB konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada TC Sosyal Emniyet Kurumu’na bağlı emeklilere özel hazırlanmış olan Emeklilik Paketi adı altında yürütülen kampanya katılım sağlamak için emekli maaşların bankaya taşımaları yeterli olacak.

Emekli vatandaşlar emekli maaşlarını 3 yıllığına TEB’e taşıyarak 3 yıllığına taahhüt imzalayan vatandaşlara ayrıca 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda emekli maaşlarının üzerine 3 bin TL tutarında promosyon ödemesi alabilecek. Bunun yanı sıra promosyona ek olarak bankayı tavsiye ettikleri ve emekli maaşlarını bankaya taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınlarına da 500 TL ödeme yapılabilecek. Sizlerde bu imkândan faydalanmak istiyorsanız emekli maaşını bu bankaya 3 yıllığına taşıyabilirsiniz.