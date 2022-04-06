İsrail Başbakanı Bennett, Milletvekilinin Koalisyondan Ayrılmasının Ardından Çoğunluğu Kaybetti

İsrail, aylarca süren felce yol açabilecek ve Binyamin Netanyahu'nun başbakanlığa geri dönmesinin yolunu açabilecek siyasi bir krize sürüklendi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Yamina partisinin kilit bir üyesi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, koalisyon hükümetinden ayrıldığını söyledi - aniden parlamento çoğunluğunu bırakan sürpriz bir hareket.

Idit Silman'ın açıklaması, Bennett'in koalisyonunu, Yahudi sağından İsrailli solculara ve bir Filistin partisine kadar uzanan bir ittifak olan ve muhalefetle aynı olan 60 sandalyeli bir partiden ayrıldı.

Silman'ın ayrılması koalisyonun düşmesi anlamına gelmese de, başbakanlığı Bennett'e kaybettikten bir yıldan kısa bir süre sonra Netanyahu'nun potansiyel olarak göreve dönmesi hayaletini gündeme getiriyor.

Silman, Bennett'e yazdığı bir mektupta, "Dünya görüşümdeki kilit değerler mevcut gerçeklikle tutarsız" diye yazdı ve artık bu belirtilmemiş "değerlerin" koalisyonun bir üyesi olarak zarar gördüğünü görmeye dayanamayacağını da sözlerine ekledi.

Onu "gerçeği kabul etmeye" çağırdı: denedik. Yeni bir rota düşünmenin zamanı geldi. Milliyetçi, Yahudi, Siyonist bir hükümet kurmaya çalışmak."

Pazartesi günü, Silman, Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz'e, hastanelere, yıllarca süren yasağı tersine çeviren yakın tarihli bir yüksek mahkeme kararı doğrultusunda, yaklaşan Fısıh Bayramı tatili sırasında mayalı ekmek ürünlerinin tesislerine girmesine izin vermeleri talimatını verdikten sonra sert tepki gösterdi.

Yahudi geleneği barları, Fısıh Bayramı sırasında kamusal alandan ekmek mayaladı.

Bazı Filistin-İsrail gözlemcileri, Bennett'in Knesset'teki çoğunluğu kaybetmesinin, koalisyonun üyelerinin çoğu için yeterince sağcı olmadığını kanıtladığını söyledi.

"Bu hiçbir zaman Filistinliler için iyi olan bir koalisyon olmadı; tam tersine," diyor Filistin barış görüşmeleri ekibinin avukatı ve eski danışmanı Diana Buttu.

"Bu hükümet yerleşimleri genişletmeyi garantiledi ve diğer hükümetlerden daha fazla Filistinli evinin yıkılması için bastırdı. Ayrıca, İsrail'in Yahudi demografik çoğunluğunu sağlamak istediğini açıkça ilan eden ırkçı bir yasayı da kabul etti.

"Bununla birlikte, koalisyonun çöküşüyle birlikte, Bennett'in Knesset'te mümkün olduğunca çok oy almak için daha da sağa kaydığını göreceğiz. Faşist sağı yatıştırmanın bir aracı olarak daha fazla yerleşim yeri, daha fazla ev yıkımı ve daha da ırkçı yasalar göreceğiz." dedi.