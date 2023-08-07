EYT Yasası’nın çıkması, erken emekli olmak isteyenler için büyük bir fırsat oldu. EYT Yasası’ndan yararlanmak isteyenlerin belli şartları sağlaması gerekiyor. EYT Yasası’ndan yararlanmak isteyenlerin 08.09.1999 tarihinden önce işe girmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda prim ödeme şartı da bulunuyor. Gerekli şartları sağlayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna başvurması gerekiyor. Kuruma borcu olanlar, borcunu kapatmadığı takdirde EYT hakkından yararlanamıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kısmi emeklilik ile de erken emekliliği mümkün kılıyor. Kısmi emeklilik şartları yıllara göre değişiklik gösteriyor. Gerekli şartları sağlayanlar, kısmi emekliliğin getirdiği haklardan yararlanabilir.

10 YIL PRİM ÖDEYEREK EMEKLİLİK MÜMKÜN

10 yıl prim ödeyenlerin kısmi emeklilik yoluyla emekli olması mümkün oluyor. 3600 gün prim ödeyenler, gerekli yaş şartını sağladığı takdirde bu haktan yararlanabilir.

3600 günle emekli olmak isteyenlerin 08.09.1999 öncesinde sigorta başlangıcı olması gerekiyor. Bu tarihten sonra kısmi emeklilik şartları zorlaşıyor.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kısmi emeklilik şartları 08.09.1999 sonrasında değişiklik gösteriyor. Bu tarihten sonra kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 4500 gün oluyor. 20.04.2008 tarihi itibarıyla gereken şart 5400 gün oluyor. Yaş şartı da 1999 öncesinde 50-55 olurken bu tarihten sonra 58-60 olarak uygulanmaya başlıyor.

Kısmi emekliliğin yanı sıra doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması yoluyla da erken emekli olmak mümkün oluyor. Erken emeklilik hakkından yararlanmak isteyenler, borçlanma yoluyla prim günü eksikliklerini kapatabilir. Prim günü eksikliklerini kapatanlar, gerekli şartları sağlamaları halinde EYT’den de yararlanabilir.

Kısmi emeklilik ile alınan emekli maaşı daha düşük olur. Sigortalı isterse normal emeklilik şartlarını sağlayana kadar çalışmaya devam edebilir. Kısmi emeklilik hakkından yararlanmak isteyenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmaması gerekiyor. Borcu olanlar, yapılandırma yoluyla ya da doğrudan ödeme yaparak borçlarını kapatabilir. Borcunu kapatmak isteyenler için sık sık yapılandırma yasaları çıkarılıyor.