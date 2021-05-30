SADAT, Sedat Peker’in İddialarına İlişkin Açıklama Yaptı

Sedat Peker’in, SADAT’a yönelik öne sürdüğü iddialara ilişkin SADAT açıklamada bulundu. SADAT, Sedat Peker’in silah kaçakçılığını itiraf ettiğini savundu, “Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

Bugün organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Sedat Peker, Youtube’da yayınladığı videolar dizisine bir video daha ekledi. 10 saat içinde 6,9 Milyon izlenen video kıs sürede Türkiye gündemine oturdu. Videonun içeriğinde yine birtakım kuruluşlar ve insanlar hakkında çeşitli iddialar öne süren Peker’in videosunda bu sefer Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) hedef gösterildi.

Peker video serisinin 8.’sinde, Suriye konusuna ağırlık verirken, Suriye iç savaşında silahlı cihatçı Selefi örgüt olan El-Nusra’ya SADAT organizasyonu aracılığı ile silahlandırma yapıldığını iddia etti.

SADAT, bugün söz konusu iddialar üzerine açıklama yaptı. İddialara ilişkin olarak, "SADAT Savunma’nın (iftira edildiği gibi) Suriye’de herhangi bir grupla eğitim, donatım, danışmanlık ve/veya benzeri hiçbir çalışması olmamıştır. Daha önce de yürütülen iftira kampanyalarına cevabi açıklamalarımız internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda yer almaktadır. Şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yok" açıklamasını yaptı.

'Çamur at, tutmasa bile izi kalır'

Sedat Peker’in iddialarını şiddetle reddeden söz konusu şirket SADAT, kendi sitesinden açıklamalarına devam etti. Yapılan açıklamada, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda; 'Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme' maskesi altında 'silah kaçaklığı' yaptığını itiraf etmiştir. Türkiye’de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek 'çamur at, tutmasa bile izi kalır' mantığıyla hareket ettiği görülmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT Savunma’yı ve bazı bürokratları hedef alması aklıselim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır. İftira sahiplerini iftiralarını ispatlamaya, ellerindeki belgeleri savcılığa teslim etmeye çağırıyoruz. Peker videosunda terörist gruplara silah sattığını itiraf etmektedir; fakat şirketimizin Peker tarafından terörist gruplara teslim edilen silahlarla hiçbir ilişkisi yoktur."