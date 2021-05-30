Murat Sancak’tan, Sedat Peker’in İddialarına Yanıt

MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak, Sedat Peker’in kendisi hakkında ileri sürdüğü iddialarla ilişkin açıklama yaptı. İddialara yanıt olarak, "Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı" dedi.

Bugün organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, Youtube’da yayınladığı videolar dizisine bir video daha ekledi. Sedat Peker’in bugün yayınladığı 8. videosunda SADAT’ı hedef alırken, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak hakkında da birtakım iddialar öne sürdü. Videoda, Murat Sancak’ı Suriye’deki yasa dışı ticarette rolü olduğunu ve Berat Albayrak’ı evinde misafir ettiği gibi konularla ilişkin suçladı. Video 11 saatte toplam 7 Milyon tıklanma aldı ve birçok kesim tarafından tepkilere yol açtı.

Sedat Peker’in bu videodaki kendisi hakkında ileri sürdüğü söz konusu iddialara yönelik açıklama yapan Murat Sancak, iddiaları yalanladı. Sancak kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var’

Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok. Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a çok şükür. Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz? Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal eder miyim? O zaman geldiğinde yine buradan yazarım. Ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın."

Murat Sancak, şu anda MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütüyor. Aynı zamanda Adana Demirspor’un başkanlığı yapan Sancak, 2014-2017 yılları arasında Star Medya’nın başkalığını da yürütmüştü.