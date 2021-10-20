Sadakatsiz Dizisinde Her Şeyi Değiştiren O Öpücük!

Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden ve ilk bölümleri ile büyük ses getiren Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinin yeni bölümünde önemli gelişmeler yaşandı. Projenin 35. bölümü 20 Ekim Çarşamba gününde seyirci kitlesi ile buluşacak. Dikkat çekici sahnelere gebe olan yapım, fragmanı ile merak konusu oldu ve adından söz ettirdi. Berkay Ateş, Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerinde yer aldığı sevilen dizi Sadakatsiz ilgi çekici sahneleri ile dizi hayranlarını kendisine bağlayacak.

Oyuncu kadrosunun yanı sıra ilgi çeken hikayesi ile de tam puan alan ve çok başarılı bir sezon geçiren yeni dizi, ikinci sezonda da devam etme kararı almıştı. Çarşamba rekabetinde yer alan ve Kuruluş Osman ile yarışan yapım, birincilik mücadelesini kazanmak için her hafta çaba gösteriyor. Projenin yayınlanan fragmanında oldukça heyecanlı sahneler görüldü ve seyirci kitlesi merak doldu. 35. yeni bölümün 2. fragmanı da dizi hayranları ile buluştu ve Çarşamba akşamı iple çekildi.

Asya ile Aras’ı yakınlaştıran şok öpücük, fragmana damga vurdu ve seyirci kitlesi ekranlara kilitlendi. Aras karakterinin hafızasının yavaş yavaş yerine gelmesi ve ismini hatırladığını söylemesi önemli bir gelişme olarak görüldü. Geçirdiği zorlu süreçte Cansu Dere tarafından hayat verilen Asya karakteri ile yakınlaşan Aras, öpücük ile her şeye başlatıyor.

Bu sahneye şahitlik eden Volkan'ın ne yapacağı ise merak konusu oldu ve yeni bölümün heyecanlı geçeceği tahmin edildi. Volkan, şahitlik ettiği sahne ile Asya’yı yeniden kaybettiğini anladı ve dizi hayranları yaşanacak olan gelişmeleri merak etti. Diğer taraftan Aras ile Asya karakterlerinin yakınlaşması dizi izleyicilerini mutlu eden gelişme olarak yorumlandı. Oldukça heyecanlı geçecek 35. yeni bölüm dizi hayranları tarafından büyük bir merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.