Şaban Ayı Ne Zaman Başlayacak, 2023 Şaban Ayı Ayın Kaçında?

Müslümanlar için oldukça önem teşkil eden Şaban ayının ne zaman başlayacağı sorusu gündemde yer aldı ve konu hakkında çeşitli araştırmalar yapıldı. 2023 senesinde 23 Ocak tarihinde Recep ayının ilk günü başlamış ve Şaban ayının hangi tarihte olduğu merak konusu olmuştu. Peki Şaban ayı ne zaman girecek? Üç aylar diye ifade edilen Ramazan, Şaban ve Recep ayları hicri takvime göre idrak edilmekte ve bu ayların başlangıç tarihi merak konusu olmaktadır. Peki Şaban ayı başlangıç tarihi nedir, Şaban ayı ayın kaçında başlayacak? Sizler için haberimizin devamında üç aylar olan Recep, Şaban ve Ramazan ayları hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Şaban ayı, mübarek üç aylar içerisinde ikinci aydır ve aynı zamanda Ramazan'ın habercisidir. Müslüman alemi, bu ayın ne zaman başlayacağını merak etti ve ayın kaçında olduğunu araştırdı. Üç aylar takvimi Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir ve yoğun bir şekilde araştırma konusu olmaktadır. “Şaban benim ayımdır” sözü Peygamber (sav) Efendimize aittir ve “Şaban günahları temizleyendir” sözü buyurulur.

Bu sene Recep ayının ilk günü olan 23 Ocak tarihinde üç aylar başlamıştı. 21 Şubat 2023 Salı günü itibarıyla ise Şaban ayının idrak edileceği biliniyor. Ramazan ayı ise üç ayların sonuncusu oluyor ve 2023 senesinde 23 Mart Perşembe gününde başlayıp 21 Nisan cuma gününde sona ereceği ifade ediliyor.

Dinimizde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının ayrı bir değeri ve önemi olduğu biliniyor ve bu aylar üç aylar diye biliniyor. 4 adet kandil gecesi de bu aylar içerisinde bulunuyor. Bu durum da bize üç ayların önemini anlatıyor. Şaban ayı ise bu ayların ikinci mübarek ayı oluyor.

Peygamber (sav), Şaban ayının Recep ve Ramazan ayları arasında çok faziletli bir ay olduğunu buyurmuştur. İnsanların çoğunun bundan gafil olduğu belirtilmiştir.

21 Şubat 2023 Salı gününde Şaban ayı başlayacak ve Berat Gecesi de Şaban ayının 15. gecesi olarak idrak edilecek. Bunun yanı sıra 2023 senesinde 6 Mart pazartesi gününün de Berat Kandili olacağı biliniyor. Mübarek aylar olarak bilinen 3. ayların ilki olan Recep ayı geride kalacak ve İslam alemi için mübarek olan bu ayın sona ermesi sonrasında Şaban ayı başlamış olacak. Peki Şaban ayı ne zaman sona erecek?

İslam alemi için Şaban ayı çok önemlidir ve bu ayın çok önemli olmasının özelliklerinden biri de Şaban ayının 3 ayların ikincisi olmasından kaynaklanmaktadır. Üç ayların ilkinin Recep ikincisinin Şaban ve üçüncüsünün de Ramazan olduğu bilinmektedir. Berat gecesinin bu ayın 15. gecesine tesadüf etmesi de Şaban ayının önemli bir hususiyeti olmaktadır. Berat gecesinde dualar kabul olur, melekler iner ve dualar geri çevrilmez. Bu nedenle Berat gecesi bulunduğu ayı da değerli kılan önemli bir gecedir.