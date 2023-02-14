30'lu yumurtada indirim bu sabah 09.00'da başladı! S-M-L boy en ucuz o markette satışa çıktı

S-M-L boy en ucuz o markette satışa çıktı. 30'lu yumurtada indirim bu sabah 09.00'da başladı! Ülkemizde enflasyonun artması en çok düşük gelir grubunu zorluyor. Binlerce aile temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanıyor. Devletimiz her ne kadar gıda yardımı gibi destek projeleri ile ailelere destek olsalar da bu her zaman yeterli olmuyor. Böyle durumlarda özellikle taşın altına elini koymayı seçen ve büyük indirimler yapan marketler vatandaşları sevindiriyor.

Sizde Bu Fırsatları Kaçırmayın

Sadece Şok değil birçok market haftalık olarak indirimler yapmaktadır. Yapılan bu indirimler bir önceki haftadan duyurulmaya başlanmaktadır. Bu indirimleri kaçırmak istemeyen kimselere tavsiyemiz marketlerin internet sitelerini takip etmeleridir. Ayrıca birçok market her hafta broşür yayınlayarak indirime giren ürünlerini duyurmaktadır. İsteyenler bu broşürleri de okuyabilirler.

Bu tarz fiyat düşüklüklerine vatandaşlar yoğun ilgi göstermektedir. Bu nedenle indirimli ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gitmek gerekmektedir. Merkezi noktada ki market şubelerinden ziyade ara sokaklarda ki şubelere yönelmekte bir seçenektir. Çünkü büyük şubelerde ki indirimli ürünler hızlıca tükenmektedir.

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