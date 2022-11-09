Gece açıklandı! Emekli olanlara uygun faizlerle nakit kredi imkanı sağlanacak!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada DenizBank ve Yapı Kredi Bankası tarafından gece açıklanan yeni kampanya ile birlikte sadece emekli maaşı alan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli olan ve kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada uygun faiz oranlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, paket, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde ödemeler yapılmaktadır.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli nakit kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz. 100000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, nakit ihtiyacınızın olması durumunda hemen işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilere 5 dakikada hemen hesaplarına ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapılmaktadır.

BAŞVURU

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden sizlerde emekli maaşı alıyorsanız, emekli maaş almış olduğunuz hesap üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmek için internet bankacılığı şifresi alabilir, almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte hesabınıza da ödemeler yapabilirsiniz. Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ayrıca kredi puanı yüksek olan tüm emekliler için uygun faiz oranları ile birlikte cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayacağını açıkladı.

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj göndermeniz durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılmış olacaksınız.

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise bireysel tc Kimlik No, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri durumunda SMS ile kredi başvurusu yapmış olacaktır.

Her iki banka üzerinden de SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan vatandaşlar, banka şubelerinden ve bankaların internet uygulamaları üzerinden hesaplarına ödemeler yatırarak hemen aynı gün içinde kredi kullanabilmektedir. başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için bu bankalar resmi olarak hızlı bir şekilde kredi ödemelerini gerçekleştireceğini açıkladı.