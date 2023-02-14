Sabah saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı destekli yeni ödemelerin onayı verildi! 15-16-17 Şubat'ta hesapta!

15-16-17 Şubat'ta hesapta! Sabah saat 09.00'da Cumhurbaşkanlığı destekli yeni ödemelerin onayı verildi! Emeklilere yönelik SGK destekli kredi paketi oluşturuldu. İhtiyaç sahibi emekliler kendilerine yönelik hazırlanan destek paketine başvurarak ekonomik sorunlarına çözüm sağlayabilirler. Üstelik faiz oranları devlet destekli olduğundan dolayı oldukça düşük. Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar haberimizin ayrıntılarında bulunuyor.

Devletten Emeklilere Kredi Desteği

Emekliler müjdeyi Cumhurbaşkanı duyurdu. Duyurulan gelişmeye göre devlet destekli kredilere başvuracak Emeklilere düşük faiz oranları yansıtılacak. Kampanyanın bir ay boyunca süreceği düşünülüyor. Kampanyanın detaylarına göre devlet destekli kredi şu an için yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Banka emekli maaşını kendisinden alan müşterilere 40 bin TL'ye kadar düşük faizli kredi onayı verecek. Emekli maaşını Ziraat Bankasından alan tüm emekliler 36 aya varan vadelerde 40 bin TL'ye kadar kredi çekebilirler.

Halihazırda Ziraat Bankasından emekli maaşını alan emekliler düşük faizli krediye hemen başvurabilirler. Maaşını farklı bankadan alan kişiler ise öncelikle maaşlarını Ziraat Bankasına taşımalıdır. Maaş taşıma işlemleri için kendisine en yakın şubeden destek alabilir. Maaş taşıma işlemlerinden sonra kolaylıkla kredi başvurusu da iletilebilmektedir.



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