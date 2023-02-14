Ramazan Ayı Ne Zaman Başlayacak ve Ne Zaman Bitecek? 2023 Ramazan Hangi Tarihte Başlıyor?

İslam aleminin gündeminde Ramazan ayı başlangıcı ile Diyanet dini günler takvimi yer aldı. Oruç ibadeti ise 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelişiyle beraber başlayacak. Peki 2023 Ramazan ayı ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? İslam alemi Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri ile ilgili sorularına yanıt aradı. Şimdiden 81 ilde imsakiye, imsak, iftar ve sahur vakitleri de araştırma konusu oldu. Peki “2023 Ramazan Ayı başlangıcı hangi tarihte?” Gündemde yer alan Ramazan Ayı başlangıcı ve hicri takvim ile ilgili tarihleri haberimizin devamında paylaştık.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlamasına hayırlı günler kala İslam alemi, ibadet planları yaptığı “Ramazan ayı ne zaman?” sorusunu gündemde tuttu. İbadetler teravih ile beraber başlayacak ve Ramazan ayının son gününe kadar devam edecek. Ramazan ayı da mübarek üç aylar arasında yer alıyor ve Diyanet’in dini günler takvimi araştırma konusu oluyor. Bunun yanı sıra imsakiyenin de paylaşılması merak edilen sorulara yanıt verdi ve 2023 Ramazan başlangıcının hangi güne denk geldiği konusu netlik kazandı.

Mübarek Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 20 Nisan Pazar günü de Ramazan ayının son günü olacak. 20 Nisan tarihi de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi olacak ve aynı zamanda arife günü olarak isimlendirilecek. 21- 23 Nisan 2023 tarihlerinin ise Ramazan Bayramı olarak kutlanacağı yayınlanan takvim tarafından öğrenildi.

Her gece Ramazan ayında kılınan teravih namazının nafile namazı olduğu biliniyor. Peki “İlk teravih ne zaman ve hangi tarihte kılınacak?” Teravih namazı yatsı namazı ardından kılınmaktadır ve Ramazan ayının yaklaşması ile beraber teravih namazının ilk kılınacağı tarih merak konusu olmuştur. 22 mart Çarşamba gününde İlk teravih namazının kılınacağı açıklandı.

Ramazan ayının önemi nedir, Ramazan ayında neden oruç tutulur?

Bağışlayıcı bir ay olan Ramazan ayı İslam alimi için çok önemlidir ve oruç ibadeti bu ay içerisinde tutulur. İslam dininin 5 temel esasları arasında oruç tutmak da bulunur ve bu ibadet Ramazan ayında yapılır. Oruç tutan müslümanın günahlarından arındığı ve Allah tarafından bağışlandığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra Ramazan ayının önemlerinden biri de barıştırıcı ve birleştirici olmasıdır. Kimse Ramazan ayında dargın kalamaz ve küslükler biter. İnsanlar bu mübarek ayda kötü sözlerden uzaklaşır, aynı sofrada buluşur ve yemekler paylaşılır. Ramazan ayında birlik duygusu pekiştirilir ve her insanın aynı ekmeğin başında buluştuğu bilinir.

Oruç tutan kişinin bedeninin ve ruhunu günahlardan arındığı bilinir ve kişi bu ayda kötü düşüncelerden temizlenir. Ramazan ayı insanları daha olgun bir hale getirir ve iman aşkı hissedilir. Her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özenle hazırlanan 2023 dini günler takvimi belli oldu ve bu takvime göre Ramazan ayının ne zaman ve hangi tarihte başlayacağı İslam alemi tarafından araştırıldı.