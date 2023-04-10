İslam Memiş ne altın ne dolar diyerek açıklamıştı! KOBALT yatırımı nedir? KOBALT (cobalt) nasıl alınır?

Piyasalar Uzmanı İslam Memiş geçtiğimiz günlerde adını ilk kez duyduğumuz yeni bir yatırım aracı duyurdu. KOBALT adı verilen değerli madenin Dolar, Euro, Altın ve Gümüşten bile çok değerli olduğunu söyledi. Yaşanan ekonomik kriz içerisinde ellerine geçen parayı değerlendirmeye çalışan küçük ve büyük tüm yatırımcılar için Piyasalar Uzmanı Finansal Analist İslam Memiş geçtiğimiz günlerde flaş bir açıklama yaparak ülkeye yeni bir yatırım aracı için duyuru yapmıştı.

SPK Lisansı

Memiş, SPK lisanslı olan şirketler ile alışverişte bulunulması hususunda yatırımcılarını uyararak SPK lisansı olan şirket ve kurumların sorgulamalarının resmi internet sayfasından yapılabileceğini ifade etti.

2023 ve 2024 yıllarının en çok konuşulan yatırım araçlarından olacağını ifade ettiği KOBALT için İslam Memiş yatırımcılarına önemli açıklamalarını sürdürerek, pil ve tıp alanında ve elektrikli araçların kullanımında oldukça kullanılacağını da belirtti.

KOBALT, yatırımcıların son zamanlarda ilgi gösterdiği bir yatırım aracıdır. KOBALT satın almak ve yatırım yapmak için öncelikle borsada işlem yapan yabancı şirketlerin hisselerini satın almanız gerekmektedir. Bu sayede kobalt satın almış olacaksınız. Ancak, KOBALT fiziken alınan satılan bir emtia olmadığından, yatırımcıların borsa gibi yurt dışında işlem yapan bir ayağı olduğunu unutmamaları gerekmektedir.

KOBALT yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların kazanç elde etme konusunda endişe yaşamaları normaldir. Ancak, KOBALT orta ve uzun vadede yatırımcısına ciddi kazançlar sağlayabilecek bir yatırım aracıdır. KOBALT'ın geçmiş dönemlerde yaşadığı değer kaybı, kısa vadeli yatırımcıların uzak durmalarını gerektirmektedir. KOBALT yatırımı, uzun vadeli yatırımcılara hitap etmektedir.

KOBALT Nedir?

KOBALT'ın değerli bir maden olduğunu belirten Memiş, yeryüzünde oldukça az sayıda bulunan bir element olduğunun altını çizdi. KOBALT madeni demir ve nikele benzer özellikleriyle ortaya çıkar. Gümüş görünümünün yanı sıra mavi rengi de bünyesinde barındıran kobalt arsenik, bakır, mangan, demir, nikel ve çinko gibi cevherlerin harmanlanmasıyla da yan ürün olarak elde edilir. Periyodik tabloda Co olarak belirtilen kobaltın atom ağırlığının 58,9 gram olduğu bilinir.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisans almış şirketler aracılığıyla isteyen Kobalt Yatırım yapabiliyor ve satın alabiliyor.

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