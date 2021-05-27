Sabah Namazı Vaktinde Vahşeti Yaşadılar! İstanbul'da Bir Saldırgan Önüne Geleni Bıçakladı

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir şahıs korku dolu anları sebep oldu. Sabah namazı saatinde meydana gelen olayda yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, yoldan geçen bir kişiyi de eline aldı odun parçası ile saldırdı. Bıçaklanan vatandaşlardan birinin ise sabah namazından döndüğü öğrenildi.

İstanbul ilçesi Küçükçekmece'ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olay vatandaşlara dehşeti yaşattı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokakta karşılaştığı iki kişiye elindeki bıçakla saldırdı. Bıçaklı saldırgan, bir kişiyi de eline geçirdiği odun parçası ile darp etti.

Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Bıçaklı saldırganın saldırısına uğrayan kişiler apar topar hastaneye kaldırılırken, bir kişinin de, bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek saldırgandan şikâyetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

Akrabası saldırıya uğrayan bir yakın, "Amcam İrfan Çil sabah saat 04.30 sıralarında namaza giderken arkasından uyuşturucu müptelası biri geliyor sopayla kafasına vuruyor daha sonra darp ediyor. Soymaya çalışıyor karakolun olduğu sokakta. Ardından bir arkadaşımızın kardeşini sırtından bıçaklıyor. Onun peşinden de bir abiyi sırtından bıçaklıyor. Biz de sabahtan beni bunu arıyoruz. Polise de söyledik.Eşkalini tespit etmeye çalışıyorlar. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Yüzde doksan bu çevrede oturan birisi." açıklamasında bulundu.

Sabah Namazından Dönerken Bıçaklandı

Sabah namazından dönerken Saldırgan tarafından bıçaklanan kişinin abisi, Hüseyin Egem ise, "Kardeşim sabah saatlerinde camiye gidiyor. Namazdan çıktıktan sonra yolda giderken karşıdan iki kişi geliyor birinin elinde bıçak. Kardeşimin bir şeyden haberi yok arkasından saplıyor." Açıklamasını yaptı. Yakınları yaralanan kişiler ise sokakta nöbet tutarak saldırganı yakalamaya çalışıyor. Yaralılar ve yakınları karakola giderek saldırgandan şikâyetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.