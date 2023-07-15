Bir zamanların belkemiği ve halen toplumun değerli unsurlarından olan emeklilerimiz, yeni bir düzenleme ile mali açıdan güçlendirilecekler. Son Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, tüm emeklilere, yani SSK, Bağ-Kur, memur ve EYT emeklilerine ek ödeme fırsatı sunulacak. Bu özel ödeme, kamu bankaları tarafından gerçekleştirilecek ve emekli promosyonları daha da artacak.

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik bu jesti sunarak ek ödeme miktarını artırma kararı aldılar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan bu düzenleme, emekliye sunulan ek ödemeyi 9000 TL'ye kadar çıkarıyor.

Emeklilere fayda sağlayacak bu kampanyada, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilerden 3 yıl süresince maaşlarını bu bankalara taşıma taahhüdü alacaklar. Bu taahhüt karşılığında bankalar, emeklilere 5000 TL ile 9000 TL arasında ek ödeme promosyonu sunacaklar.

Kamu bankalarının bu cömert kampanyası, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu süreçte emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'a taşıyarak bu önemli ek ödeme fırsatından yararlanabilecekler. Bu yeni uygulama, emeklilere daha yüksek bir ek gelir sağlayarak yaşam standartlarını ve harcama gücünü artıracaktır.

Bu ek ödeme kararı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere yönelik destek ve önceliklerini somutlaştıran bir adım. Bu girişim, emeklilerin finansal konforda bir adım öne geçmelerini hedeflemekte. Ek olarak, bu ödeme fırsatı emeklilerin bankacılık hizmetlerine daha rahat erişim sağlayacak, böylece finansal kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacaktır.