Sabah 8 haberi geldi! Emekliye ek ödeme limiti 10000 TL olacak

Emekli maaş alan vatandaşlar için devlet destekli, faiz oranlarıyla birlikte kullanabilecekleri ek ödeme limitlerinin 10000 TL olacağı açıklandı. Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan kampanyada, emekli müşterilerine hızlı bir şekilde 10000 TL'ye kadar ödeme verecek olan bu bankalar üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde dilediğiniz zaman kredi ödemesi alabilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını yapmak isteyen tüm vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu kampanyalarda 10000 TL ödeme daha önce kredi kullanan ve düzenli ödeyen vatandaşlara verilmektedir.

Emekliye 10 bin TL nakit başvurusu hangi bankalar üzerinden yapılıyor?

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacağınızı bankalar, kamu bankaları olarak bilinmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde istediğiniz zaman destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte 10 bin TL kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanları sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank gibi emekli, bankaları üzerinden kredi kullanmak isteyen veya daha önce kredi kullanıp ek kredi almak isteyen kişilere 10 bin TL ödeme 36 ay vadeli olarak verilecektir. Başvuru yaparak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşların, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları işlemlerde devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak sizlere kredi imkanı sağlanacaktır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini yapmak isteyen tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, düşük faizlerle kredi ödemeleri yapmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan emeklilere ilk taksit ödemelerinde 90 güne kadar erteleme imkanı da sağlanarak rahat bir nefes almalarını sağlanıyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek başvuru yapamayacak olan vatandaşlar, bankaların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden nakit kredi kullanabilmektedirler.