Evlenmek için gün sayan gençler düğün, mobilya, balayı ve benzeri farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ihtiyaç duydukları faizsiz nakite sonunda kavuşuyor. Faizsiz ve uzun vadeli esnek geri ödeme limitine sahip evlilik kredisi başvuru şartları belli oldu. Cumhurbaşkanı tarafından seçim beyannamesinde bahsedilen Aile ve Gençlik Bankası için çalışmalar başladı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız ve aşama aşama bunu etkili bir hale getireceğiz.”

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NEDİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Evlenecek çiftlere müjde olarak duyurulan bu kredi paketi faizsiz 150.000 TL'ye kadar teklife açık hale getirildi. 2 yıl geri ödemesiz olarak çiftlere sunulacak bu paket 48 ay vade ile düşük faizli olarak hesaba aktarılacak. Nisan ayında duyurulan bu mujde 5 Eylül tarihinde gerçekleşen kabine toplantısında Cumhurbaşkanı tarafından yeniden dile getirildi.

Son günlerde konuşulan vergisiz telefon uygulamaları için hazırlıkların tamamlandığı açıklaması sonrası faizsiz evlilik kredisi ile ilgili de yeni bir açıklama bekleniyordu. Cumhurbaşkanı konu ile ilgili şu ifadeyi kullandı:

“Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde yer alıyor.”

150 BİN TL FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Faizsiz ve esnek geri ödeme limitli evlilik kredisine başvuruda bulunmak isteyenler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen hizmetin detaylarını taşıması gerekiyor. Başvuru şartlarına dair henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Başvuru tarihi veya yaş sınırı olup olmadığı ilerleyen dönemde belli olacak. Evlilik kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanının yaptığı son açıklama:

“Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası'nın faaliyetleri arasında çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetlerde desteklenebilecektir.”