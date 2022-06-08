Saat 21:04'de Yayınlandı: Emeklinin Bu Gece Hesabına 9000 TL Ödeme Yatıyor

Emekli olan kişiler, 9000 TL ödeme nasıl olabilir, araştırmalara başladı. Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyaçları için başvurularını gerçekleştirerek, kamu bankaları üzerinden 9000 TL ödeme alacak ve bu gece itibari hesaplarına yatacak. Verilecek olan bu ödemeler, ihtiyaç kredisi olarak gelir belgesi olarak kişilerin hesaplarına, yatarak, bayrama kadar kullandırılmaktadır.

Kurban bayramı bir ay kala vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyası yapan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanyada 9000 TL'ye kadar ödeme vereceği haberi geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması ve emekli maaşları kamu bankaları üzerinden olması durumunda internet bankacılığına giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirerek, bu akşam itibariyle 9000 TL'ye kadar ödeme sahibi olabilir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, başvuru ekranı açtı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara başvuru ekranı açıyor. Emekli olan vatandaşlar, yapmış oldukları daha önceki kredi başvurularını aldırış etmeden de 9000 TL'ye kadar ihtiyaçları olması durumunda gelir belgesiz olarak yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor ve bu kredilerde 1.54 faiz oranlarından yararlanabiliyor.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsanız başvuru yapmak, yinede oldukça basit olacak. Kredi başvurusunda bulunacak olan emekli, nakit ihtiyacı olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank Şubesini maaş taşıması yaptıktan sonra hemen banka şubeleri üzerinden kimlikleriyle birlikte kredi alabilecek. maaş taşıması yaptıktan sonra kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olması durumunda daha yüksek imkanlardan da yararlanmaktadır.

Mobil uygulamayı kullanarak daha kolay başvuru.

Mobil uygulamayı kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden hangi bankadan emekli maaş alıyorsam hemen müşteri hizmetleri numarasını arayarak, internet bankacılığı şifresi isteyebilir ve bankanın mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat gece yarısı olsa bile kredi başvurusunda bulunabilir. Ayrıca emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra kredili mevduat hesabı başvurusunu yaparak, 10000 TL'ye kadar nakit avans kullanabilir ve artı para olarak kendi hesabınıza para ödemesi alabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek, kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir, kredi faiz oranlarını öğrenerek, kredi hesaplamasını yine buralardan yapabilirsiniz.