Saat: 21:00'de Başladı! Emekliye ödeme haberi verildi! Bankalar sıraya girdi ve başvuru yapan emeklileri bekliyor...

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredileri verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredinize hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak kullanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan tüm vatandaşları 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde PTT Garanti Bankası ve Akbank üzerinden de kredi kullanabileceğinizi söylemek istiyoruz.

Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden başvuru yaparak ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle bugün itibariyle başvurularını gerçekleştirecek kişilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden hemen kredi onayı verilmektedir.

EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bankalar üzerinden kredi almak isteyenler için emekli olması yeterli olacaktır. Emekli maaşınız Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda, şubelere gitmeden, bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen şartlarda ilinde ihtiyaç kredilerini hesaplarına yatırabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri içinde şubelere gitmeden işlem yapacağı bir kredi paketi hazırlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapacağınız bu işlemleri PTT Garanti Bankası ve Akbank üzerinden de internet bankacılığını kullanarak yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan tüm işlemler, diğer özel bankalar tarafından da emekli maaş alan vatandaşlara verilen bir kredi kampanyasıdır. Emekli olan kişiler, mesai saatleri dışında ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa kendi emekli maaş hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresini müşteri hizmetleri numarasını arayarak oluşturabilir ve bankanın mobil uygulamasını cep telefonuna indirerek de kredi kullanabilirler.