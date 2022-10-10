Cebinde Akbank Kartınız Varsa, 76500 TL Ödeme Alacaksınız! Başvuru İçin Şubelere Gitmenize Gerek Yok!

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, 76500 TL 'ye kadar nakit kredi kullanacak olan kişilere banka şubelerine gitmeden de verilecek olan bu kredilerde şartları uygun olan kişiler, hem en aynı gün içinde işlem yapılacağı açıklandı. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşların 3 ay, ertelemeli ve 36 ay vadeli alacakları bu kredilerde şartlarda ilinde istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirilen kredi işlemlerini yapabiliyor.

Akbank başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi şartları uygun olan vatandaşların belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda cep telefonları üzerinden kısa mesaj atarak da kredi alabileceğini söyleyebiliriz. Cep telefonunuz üzerinden kısa mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi şartlarına uygun bulan vatandaş, acil nakit ihtiyacım olmaları durumunda istedikleri zaman kredi kullanabilmektedir.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere, Akbank, yapmış olduğu yeni kampanyada nakit ihtiyacım olması durumunda şartlar dahilinde, SMS ile hemen onay veriyor. Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına mesaj olarak göndermeniz yeter gerekli. Sms ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra onay alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyor.