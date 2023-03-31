Saat: 20:04'den Sonra IBAN Numarasına O Banka Tarafından 100.000 TL Gönderiliyor!

IBAN numarası üzerinden 100000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler için kampanya başlatan Finansbank, yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faizlerle ödemeler vereceğini ve bu kredileri, hesaplara yatırarak hızlı birşekilde kullandıracağını açıkladı. 100 bin TL'ye kadar nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Finansbank, Sizlere cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi imkanı sağlarken, nisan ayı boyunca sizleri, akşam saatlerinde olsa bile ihtiyaç kredisi ödemelerini mobil uygulamaları üzerinden kendi hesabına yatırarak kullandırmaktadır.

Başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 24 ay vadeli 100000 TL kredi ödemesi verecek olan bu banka üzerinden işlemlerini yapacak olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde hızlı birşekilde sonuç veriliyor. QNB Finansbank bünyesinde verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi puanı 1500 ve üzerinde olan her vatandaşın kredi başvurularında herhangi bir sorun olmadan, TC kimlik ile onay olabilecekleri bu kampanyaların duyuruları paylaşıldı.

QNB FİNANSBANK KREDİ KAMPANYASI...