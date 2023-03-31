Meclisten Geçti: Banka borçlarına Af çıktı, Borçları Kapatın!

Meclis onayından geçen ve bankalardaki olan borçlarını ödemekte zorlanan tüm vatandaşlar için yapılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olup ihtiyaç kredisini kendi hesaplarına yatırarak kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için kamu bankaları tarafından ödeme verileceği açıklandı. Ziraat Bankası başta olmak üzere, VakıfBank Halkbank gibi bankalar üzerinden kredi borç kapatma kredisi olarak alabileceğiniz bu kampanyaları katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve nakit kredi kullanabileceğiniz kampanyalar, dahilinde sizlere, ödemeler verilecek ve ihtiyaç kredisi, bu şekilde sizleri kullandırır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde borç kapatma kredisi başvurularını gerçekleştirmek için şubelere giderek işlemlerinizi yapabilecek ve devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak bu krediler alabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara belirli şartlar dahilinde ödemelerini gerçekleştirirken, nakit kredi ödemelerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakikada sonuç vereceğini açıkladı.

En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve bireysel kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaları katılarak, hızlı bir şekilde sonuç alabilirsiniz.

100 bin TL'ye kadar olan tüm banka borçlarınızı kapatmanız için sizlere destek olacak olan kamu bankaları düşük faiz oranlarıyla birlikte ödeme yaparken, nakit kredi kullanacak olan kişiler borçlarını kapatmak istiyorlarsa, sadece güncel olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilmektedirler. 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi almak istiyorsanız sizlerde başvuru şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde kredi ödemenizi hesabınıza yatırarak kullanabilirsiniz. 100000 TL ihtiyaç kredisi almış olmanız durumunda 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır.