Saat 19:00'dan sonra Ana Haberde yayımlandı! Emekliye Cumhurbaşkanı Destekli Ödemeler Yapıldı

Emekli olan vatandaşlar için beklenen destek haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanarak ve imzalanarak duyuruldu. Emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmadığını durumunda artık kamu bankaları üzerinden hızlı bir şekilde onay alarak destek kredilerinden faydalanabileceklerdir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden nakit destek kredilerinden faydalanacak olan kişilerin emekli maaşlarını Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alması isteniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin hızlı bir şekilde işlemlerini yapabileceğinden faydalanmak istiyorlar.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirecek bu kredi işlemlerinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredileri, kampanyalarına katılarak, başvurularını 5 dakika içerisinde yapabilmektedirler. En yakın banka şubesine giderek de kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredilerinden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 90 gün ertelemeli kredi imkanları sağlanmaktadır. Emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, kredi şartlarına uygun olarak hızlı bir şekilde işlemlerine hesaplarına yatırarak ödeyebilecekler onaylanan bu kriteri de hemen aynı gün içinde kullanabileceklerdir.

Emekli maaş almanız durumunda, sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alacağınız tüm kredilerde devlet destekli olarak kredilerden faydalanacak onaylanan kredide hesabınızı internet üzerinden yatıracaksınız. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde banka 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, 50000 TL üzerindeki kredilerde ise banka şubelerine gitmeden 24 ay vadeli 100000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisinde borç kapatma kredisi, internet üzerinden alabilirsiniz.