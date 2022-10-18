Hesaplarınızı kontrol edin: IBAN numaranıza 5000 TL ödeme yatmış olabilir!

Denizbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar bankaya başvuru yapmış olmaları durumunda 5000 TL ve üzerinde nakit kredi kullanabiliyor. Denizbank hesabınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden alabileceğiniz bu nakit kampanyasından faydalanacak olan kişiler için Denizbank, resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru paylaştı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi işlemleri gerçekleştirileceği duyuruldu. Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde kredi ödemelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara hemen sizlerde katılabilirsiniz.

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların başvuru şartlarına uygun olup, hemen aynı gün içinde kredi işlemlerini yapabilmeleri için başvuruların hesaplarına yatırabilmeleri için Denizbank, mobil uygulaması öneriliyor. Denizbank, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte yedigün yirmidört saat başvuru yapabildiğiniz gibi sorgulamalarınızı da yine mobil uygulama üzerinden kolay birşekilde yapabilirsiniz.

Denizbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilecekleri, SMS ile başvuru yapma imkanı da sağlamaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, cebimde kredi kampanyası numarası olan 32 80 numarasına göndererek başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank Cebimde Kredi kampanyasında, onay alacak olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yapılır ve onaylanan kredi tutarı hesaplarına 5000 TL ve üzerinde olarak yatırılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar haricinde, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara en yakın banka şubesinden yüksek limitli borç kapatma kredileri imkanı da sağlanmaktadır.