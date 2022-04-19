Saat 19.00'da Açıklandı! Nakit İstemek Yeterli Olacak ve TC Kimlik numarasına göre 9000 TL Alınacak! Tc kimlik numarasına göre, 9000 TL alacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada DenizBank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu duyuru sonrasında bu akşam itibariyle başvuru yapanlara 9000 TL ödeme verecek.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyadan, nakit kredi işlemlerini hızlı bir şekilde alabilecektir. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde, sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında başvurunuzun netlik kazanacağını söylemek isteriz.

Daha önce bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı kullanmış olan vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa 1200 ve üzerinde bir kredi puanı var ise Yapı Kredi Bankası ve Denizbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak hem en hesaplarına gelir belgesiz 9000 TL nakit ödeme alabilirler.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak olan başvuru yapacak olan kişiler anında kredi kullanmak istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğreneceklerdir. 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka, sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek, onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatıracaktır. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden ve resmi internet sitesi üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, SMS atarak hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin. Yapılacak olan başvuru sonrasında sizlere sonuç gelecek, onaylanan tutar en yakın banka şubesinden kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte kullanabileceksiniz. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri yeni kredi kampanyasına katılabilirler. Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde hemen anında kredi talebinizi iletebilirsiniz.