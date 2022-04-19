7 Parçaya Böldüren Yasak Aşk Cinayetinde Karar Açıklandı

İstanbul'da meydana gelen vahşette Alpaslan Aslan isimli şahıs, Süleyman Akbaba'nın eşi Nubar Aslan ile ilişkisi olduğundan şüphelenmiş ve Süleyman Akbaba'yı öldürüp 7 parçaya ayırmıştı. Korkunç olay hakkında 3 diğer sanık da yargılanmıştı ve davada kararın açıklandığı öğrenildi. Sanık Alpaslan Aslan, haksız tahrik indirimi uygulanarak kasten öldürme suçundan 18 sene hapis cezası aldı. Diğer taraftan Nubar Aslan’ın da kasten öldürmeye yardım suçundan 15 sene hapis ile cezalandırılmasına hükmedildiği bilgisine ulaşıldı.

Büyükçekmece'de yaşanan korkunç olayda Alpaslan Aslan eşinin Süleyman Akbaba ile 1,5 sene boyunca ilişki yaşadığından şüphelenmiş ve bu iddia üzerine komşusunu öldürdükten sonra cesedi de 7 parçaya ayırıp yol kenarına atmıştı.

Duruşmanın Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldüğü öğrenildi ve tutuklu sanıklar Nubar Aslan ile Alpaslan Aslan’ın hazır bulunduğu ifade edildi. Alpaslan Aslan duruşmada savunmasını yaptı ve maktül ile olay günü öncesinde Tekirdağ’a arsa bakmaya gittiğini ve öldürmek isteseydi bunu orada yapabileceğini ifade etti. Süleyman Akbaba'yı evinin içerisinde öldürmesinin mantıklı olmadığını ifade eden Alpaslan Aslan olan her şeyi birebir anlattığını söylerken şerefsizlik ile namussuzluğun bir cezasının olmadığı gibi namusun olmanı da bir cezasının olmaması gerektiğini ifade etti.

Aslan olay sebebiyle üzgün olduğunu açıklarken eşinin de kendisini bir buçuk sene boyunca kandırdığını ifade etti. Kendisi gibi adaleti de kandırmaya çalıştığını söyleyen Aslan, bu durumun namuslu ile namussuzun savaşı olduğunu açıklarken yalnızca adalet istediğini de anlattı.

Nubar Aslan ise eşinin tehdidi üzerine adamı eve çağırdığını ve cinayet ile bir alakası olmadığını söyledi. Eşinin bıçağı boğazına dayayıp Süleyman Akbaba'yı eve çağırmasını söylediğini açıklayan Aslan, bu eylemi yapacağını bilemeyeceğini ifade etti ve kendisini çocukları ile tehdit ettiğini söyledi.