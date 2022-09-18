Saat: 17'den sonra nakit isteyen kişilere 3 banka duyurdu! 3 ay ertelemeli 33.000 TL nakit kredi

Nakit isteyen vatandaşlar için 33000 TL'ye kadar 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi verecek olan 3 banka üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, aynı gün içinde hizmet alabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar, aynı gün içinde hizmet ödemesi alarak başvurularını gerçekleştirebilecek ve bu bankalardan 33000 TL kredi kullanabileceklerdir. 33000 TL 3 ay ertelemeli İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların banka kredi puanı uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde hizmet alabileceğini de söylemek istiyoruz.

AKBANK

Akbank 33000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını bireysel ihtiyaç kredisi olarak gerçekleştirecek olan tüm müşteriler için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli krediyi, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden vermektedir. Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak başvurularınızı gerçekleştirebilir veya bankanın SMS kredi servisini kullanarak hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderebilirler. bugün akşam itibariyle yapmış olduğunuz tüm başvurularda, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucunu vererek, en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanmalarına, imkan sağlamaktadır.

DENİZBANK

Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen bireysel müşterilerde cep telefonları üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak banka üzerinden kredi alabilmektedir. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşları aynı gün içinde hizmet verilecek ve cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz sms ile birliktede ne kadar kredi onayı aldığınız hemen göreceksiniz. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak, 32 80 numarasına göndermeniz durumunda, cebimde kredi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

GARANTİ BBVA

33000 TL 33 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kullanacak olan kişiler, Garanti Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ve aynı gün içinde hizmet ödemelerinden faydalanmak için banka kredi puanı uygun olması isteniyor.