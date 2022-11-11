Saat 17de açıklandı: Emekliye yeni ödeme tutarı belli oldu, Emekli maaşınıza yatacak

Emekli olan vatandaşlar kasım ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit onay olabilecekleri kampanyalardan faydalanmak için yeni kampanyaları araştırmaya devam ediyor. Bugün yayınlanan yeni haber ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen Kredi politikalarına uygun olarak hemen aynı gün içinde ödemeleri gerçekleştirilir. Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden alan tüm vatandaşlar için yapılan duyuruda nakit ihtiyacı olan vatandaşların emekli maaşı hesapları üzerinden artık gelir belgesiz 50.000 TL kredi onayı alabilecekleri bir kampanya bugün saat 17.00'den sonra başladı.

Emekli maaşı almış olduğunuz banka önemli olacak!

Emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank Halkbank ve hatta PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsa banka kredi puanı düşük olsa bile 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşı hesabınız üzerinden internet sitesi aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirebilir onaylanan tutarları hemen görebilirsiniz.

Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşları için 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsunuz başvurunuzu gerçekleştirmek için 5 dakika içerisinde Kredi sonucunuzu hemen öğrenebilirsiniz. PTT üzerinden alınan emekli maaşları hesapları üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler sadece cep telefonları üzerinden SMS atarak değil en yakın PTT şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de destek kredilerinden faydalanabilmektedir.