Akbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için 70.000 TL kredi ödemesi yapacak

Son zamanlarda özellikle bankaların yapmış olduğu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen kişilerin en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında gelen Akbank yaptıkları kampanyalar ile birlikte uygun faiz oranları ile birlikte kredi işlemleri yapacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Akbank hesabı olan veya olmayan herkes başvurularını gerçekleştirerek uygun faiz oranlarından yararlanmak şartı ile birlikte ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilecek onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak da kullanabileceklerdir. Akbank hesabınız varsa şubelere gitmeden de 70.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Akbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak başvuru gerçekleştirebilir. Kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda başvurularını bankanın sms kredi servisi ile yaparlar ise 10 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilmektedirler.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bankaya kayıtlı olan Cep telefonunuz üzerinden 44-25 numarasına Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak gönderirseniz başvuru yapmış olacaksınız.

SMS ile kredi başvurusu yaparak onay alan tüm vatandaşlar başvuru değerlendirme sonucu olumlu olmaları durumunda şubelere gitmeden işlemlerini Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabilmektedir. Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilirsiniz.

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa emekli maaş hesapları aracılığı ile birlikte kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarını Akbank şubelerine taşıyarak hem 7.500 TL'ye kadar varan faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabilir hem de daha yüksek limitlerde de krediler kullanarak nakit ihtiyacını gerçekleştirebilmektedir.